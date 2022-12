https://sputniknews.lat/20221206/blinken-contradice-a-zelenski-y-cree-que-el-conflicto-en-ucrania-terminara-con-diplomacia--1133244578.html

Blinken contradice a Zelenski: cree que el conflicto en Ucrania terminará con diplomacia

Blinken contradice a Zelenski: cree que el conflicto en Ucrania terminará con diplomacia

El conflicto en Ucrania terminará con diplomacia y negociación entre Kiev y Moscú, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Días... 06.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-06T04:51+0000

2022-12-06T04:51+0000

2022-12-06T05:05+0000

internacional

ucrania

volodímir zelenski

antony j. blinken

eeuu

política

rusia

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1133245469_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_7cb8e576f5f33e00acd78dfd51b7afca.jpg

El funcionario estadounidense respondió a los cuestionamientos sobre la posibilidad de negociar con Rusia el fin de las tensiones en el Este de Europa, durante una conversación que sostuvo con el medio estadounidense The Wall Street Journal. Las palabras de Blinken coinciden con la postura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de algunos líderes europeos, como el canciller alemán, Olaf Scholz, quien el 2 de diciembre pasado sugirió que el continente europeo debería volver al "orden de paz" que imperaba antes de que se desatara el conflicto entre Rusia y Ucrania. La alianza atlántica también ha dicho que no tiene interés en iniciar una confrontación directa con Moscú, aunque no ha parado de enviar ayuda militar al ejército ucraniano. Desde principios de noviembre, el diario estadounidense The Washington Post reportó que oficiales del país norteamericano presionaban en privado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, ante la "fatiga" que se vive en Kiev por el conflicto.Sin embargo, Zelenski descartó cualquier posibilidad de negociar con Putin y abiertamente ha dicho que sólo se sentará a la mesa con el sucesor del mandatario ruso.Durante la anterior reunión del G20, a mediados de noviembre, el presidente ucraniano confirmó que ha recibido señales de la disposición de Putin a negociar, pero ha estipulado varias condiciones que deben cumplirse, las cuales han sido rechazadas por el Kremlin. Entre esas condiciones se encuentra el alto total al fuego, la entrega de Crimea y el Donbás, así como juicios de guerra contra los responsables y hasta una remuneración económica por los daños causados."Quiero que esta agresiva guerra rusa termine de manera justa y con base en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional. No se debe ofrecer a Ucrania para que adopte compromisos a costa de su conciencia, soberanía, territorio e independencia", declaró Zelenski.Las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania no siempre han sido cordiales en estos casi 10 meses de conflicto. El 31 de octubre, el portal NBC News reveló que hubo una llamada entre Joe Biden y Volodímir Zelenski que no resultó como se esperaba, pues el estadounidense perdió los estribos con el ucraniano, a quien le insinuó ser poco agradecido por la ayuda militar y financiera que ha recibido de Washington. "El choque refleja la conciencia temprana de Biden de que el apoyo tanto del Congreso como del público para enviar miles de millones de dólares a Ucrania podría comenzar a desvanecerse", apunta el reportaje.

https://sputniknews.lat/20221204/zelenski-insatisfecho-con-el-tope-al-precio-del-petroleo-ruso-acordado-por-la-ue-1133184253.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, volodímir zelenski, antony j. blinken, eeuu, política, rusia, otan