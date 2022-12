https://sputniknews.lat/20221206/bolton-asegura-estar-listo-para-anunciar-su-candidatura-presidencial-para-2024-1133247104.html

Bolton asegura estar listo para anunciar su candidatura presidencial para 2024

El exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton declaró en una entrevista que está listo para considerar entrar en la carrera presidencial de... 06.12.2022, Sputnik Mundo

Una "declaración shermanesca" es la jerga política para referirse a una declaración directa de un candidato potencial en la que anuncia que no se presentará a un determinado cargo electo.El término deriva del general William Tecumseh Sherman, que declinó presentarse a las elecciones presidenciales de 1884 diciendo: "No aceptaré si me nominan y no serviré si me eligen".Bolton también respondió "absolutamente", cuando se le preguntó si está dispuesto a considerar la posibilidad de presentarse a la carrera presidencial de 2024.En opinión de Bolton, casi el 95% de los votantes republicanos no está de acuerdo con la afirmación del expresidente estadounidense Donald Trump de que él es más importante que la Constitución de Estados Unidos.Trump, que ya ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de 2024, escribió el 5 de diciembre en su red Truth Social que el "fraude masivo" que supuestamente se produjo en los comicios de 2020 "permite derogar todas las normas, reglamentos y artículos, incluso los contenidos en la Constitución".Bolton fue anteriormente embajador ante las Naciones Unidas bajo el mandato del expresidente estadounidense George W. Bush y, más recientemente, asesor de seguridad nacional durante la presidencia de Trump entre 2018 y 2019.

