¿Cómo se convirtió Rosario en el epicentro de la violencia narco en Argentina?

Con una tasa de homicidios que cuadruplica a la nacional, la ciudad portuaria constituye el centro de los crímenes violentos del país. Amenazas a jueces y... 06.12.2022

El asesinato de dos adolescentes de 14 y 15 años conmociona a la ciudad de Rosario —en la provincia de Santa Fe (centro)—, que registra 266 homicidios en lo que va del 2022: se trata de su récord histórico en una década signada por la violencia derivada del narcotráfico.Con niveles que superan a ciudades latinoamericanas como Medellín, los crímenes exhiben la impotencia de todo el arco político para dar respuestas. Las preguntas, en cambio, conducen al tema central: ¿llegó Rosario a un punto de no retorno?El terror en números"La situación actual es la más grave y angustiante que recuerde. Lo que pasa en Rosario no se replica en ningún otro lugar de la provincia ni del país", dice a Sputnik Carlos Del Frade, periodista y diputado provincial de Santa Fe.Las cifras avalan la preocupación del legislador: la tercera ciudad más poblada de Argentina (1,5 millones de habitantes) registra una tasa de 21 homicidios cada 100.000 habitantes, valor que sextuplica a la ciudad de Buenos Aires y cuadruplica al promedio nacional, que es de 5,2.Las estadísticas resultan chocantes también a nivel regional: incluso después de las profundas transformaciones sociales tras el auge del narcotraficante Pablo Escobar, Medellín padece hoy una tasa de 15,6 asesinatos. Es decir: la cantidad de crímenes violentos en Rosario supera por más del 30% a los de la capital de Antioquia. La crudeza de la imagen que ilustra el dato reside en la edad de las víctimas: el 20,6% de los asesinados son menores de 19 años.Hay un voraz incremento en la intensidad de la criminalidad: "Hace 10 años empezó una fuerte escalada de violencia, pero hoy estamos ante el pico histórico de homicidios", afirma ante Sputnik el periodista Hernán Lascano.Ubicación estratégicaRosario se asienta en una locación central del tráfico de drogas: además de ser una de las primordiales zonas portuarias de Argentina —donde se encuentra el principal polo agroexportador de la nación—, está atravesada por las principales las rutas nacionales provenientes del norte, que desembocan en los grandes centros del país.En este marco propicio para el desarrollo del narcotráfico, hacia finales de la década de 1990 se instauró el negocio de la venta de cocaína. Las bandas criminales fueron creciendo y afianzándose para garantizar la importación de la pasta base —indispensable en la elaboración de esta droga— desde Bolivia.Puntos de quiebreEl paulatino crecimiento del comercio de drogas tuvo su primera inflexión en 2007: "Ahí se dio un cambio en el modelo de comercialización cuando se reemplazó la importación de cocaína desde Bolivia por la producción local. Esto tuvo dos efectos: la multiplicación exponencial de la oferta disponible, y el boom de consumo, ya que para el público pasó a ser muy fácil acceder a las sustancias", sostiene Lascano.El vertiginoso crecimiento del negocio fue encabezado por el principal grupo criminal de la provincia, la banda de Los Monos.Nacida a mediados de los 90 en el sureño barrio de La Granada, la organización centralizó el control de gran parte del circuito del narcotráfico para consumo interno.Si bien el grupo disputaba el negocio con la organización encabezada por Esteban Alvarado, la tensión no se plasmaba directamente en una ola de violencia irrefrenable como la actual.Sin embargo, esta relativa "calma" propiciada por el dominio de Los Monos voló por los aires en 2013 tras un crimen que torció el destino de la violencia en la ciudad: el asesinato de su líder, Ariel Pájaro Cantero, a sus 29 años."El crimen de Cantero desata un grado de violencia que trepa a niveles inauditos, llegando en 2013 a los 264 asesinatos, una cifra conmocionante", completa Del Frade.A las puertas del infiernoEl asesinato del líder echó por tierra cualquier posibilidad de centralización del narcotráfico y de moderación de la violencia entre los grupos.Lascano lo pone en palabras: "Se da una dispersión donde nadie logra imponerse. Todas las bandas se distribuyen por la ciudad aliándose con grupos locales: el predominio más fuerte de Los Monos termina en 2013".Del Frade coincide con el corte generacional que caracteriza al fenómeno de la última década: "La violencia crece porque empiezan a aparecer los hijos de los narcos que controlaban los barrios en 2012. Estos muchachos tienen mucha ansiedad por ganar dinero rápidamente y creen que, a mayor violencia, mayor rapidez para acumular dinero: eso genera la matanza que vemos hoy", sostiene."Estas nuevas bandas de jóvenes que no responden a nadie se meten en el negocio y eso también las lleva a cometer crímenes sin pensarlo", agrega.La participación de preadolescentes constituye una de las preocupaciones más acuciantes para las autoridades: "Se ve cada vez a más chicos actuando con características de adultos, ya sea por la premeditación como por la frialdad de la ejecución. Son realmente muy jóvenes: es muy grave que la violencia tome como protagonistas a chicos de 14 o 15 años", dice Lascano.La (falta de) respuesta de la políticaLascano denuncia que las organizaciones criminales "se entremezclaron con el sistema legal y los organismos de seguridad".Esto se ve, según el periodista, en los líderes presos que, desde la cárcel, mantienen la administración de los negocios.El caso más llamativo es el de Ariel Guille Cantero —hermano del difunto Pájaro— condenado por instigar ataques con disparos que fueron dirigidos contra domicilios de jueces en 2018. Pese a estar privado de su libertad, Cantero mantiene el control sobre su banda."Hay un absoluto diseño de las acciones llevadas a cabo desde la cárcel para mantener el negocio mientras continúa el enriquecimiento de los dirigentes presos. Siempre hubo denuncias de complicidad a funcionarios del servicio penitenciario. El Gobierno repite que lleva a cabo controles, pero el fenómeno persiste", indica Lascano.Del Frade cree que existe "complicidad de sectores políticos y empresariales".La crítica no se dirige a un Gobierno puntual, sino al funcionamiento estructural del sistema político: "No hay acuerdo entre los distintos espacios que han gobernado la provincia en las últimas décadas para limpiar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad, y el Estado nacional siempre ha sido siempre muy poco eficaz para brindar soluciones de fondo. La política exhibe una significativa impotencia y carencia de ideas", sentencia Lascano.

