El presidente de Argentina aboga por potenciar las regiones antes que el libre comercio

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó sus discrepancias con su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al priorizar la... 06.12.2022, Sputnik Mundo

A cinco días de que la Presidencia de Uruguay presentara la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico, el mandatario argentino reconoció su preocupación y consideró que "el mundo ha empezado a preocuparse con la idea de la globalización, que no funciona más como funcionaba antes".En ese sentido, "lo que el mundo se plantea hoy es ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos de la pandemia y la guerra", sostuvo frente a sus pares.El jefe de Estado argentino mencionó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Unión Europea y la Unión Africana como ejemplos de bloques regionales que avanzan en una misma dirección.Antes que buscar la libertad de comercio entre países, "el Mercosur tiene que potenciar su unidad para ver de qué modo enfrentamos estos dilemas que nos enfrenta el presente", sostuvo Fernández.Al inicio de su disertación, el gobernante expresó su intención de hablar con franqueza, por lo que dejó el discurso escrito que tenía de lado y advirtió que con la pandemia "lo que quedó al descubierto fue la fragilidad del sistema económico mundial".El presidente argentino, que recibirá de Uruguay la presidencia pro témpore del Mercosur, reconoció las asimetrías que afectan al organismo y manifestó su predisposición a solucionar esas desigualdades.La Presidencia de Uruguay anunció que presentó la solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que fue firmado en 2018 y está integrado por Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Brunéi y Chile.Tal decisión ha inquietado a otros miembros de Mercosur, como Argentina, Paraguay y Brasil, preocupación que ha quedado expuesta durante esta cumbre.Críticas a la UEEn ese contexto, el presidente observó que una de las principales asimetrías que enfrenta el Mercosur son las que contiene el acuerdo de libre comercio negociado con la Unión Europea (UE) en 2018.Dentro de la UE hay "países proteccionistas que no quieren que entren nuestros granos, nuestras carnes y nuestros alimentos", enfatizó Fernández.Sus naciones decidieron subsidiar "la producción ganadera y agrícola de esa región, y ahí perdemos nosotros", pero al mismo tiempo, quieren insertar en la región su industria automotriz, observó el jefe de Estado.Fernández sugirió, en ese sentido, que el Mercosur le pida a la UE que "dejen de mentir", porque ese convenio "no ha tenido en cuenta las asimetrías".Durante su disertación, el mandatario también abrió la posibilidad de que el Mercosur, integrado por su país, Brasil, Paraguay y Uruguay, "piense en un Banco Central común".La Presidencia de Uruguay anunció que presentó la solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que fue firmado en 2018 y está integrado por Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Brunéi y Chile.Tal decisión inquietó a otros miembros de Mercosur, como Argentina, Paraguay y Brasil, preocupación que ha quedado expuesta durante esta cumbre.

