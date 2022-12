https://sputniknews.lat/20221206/el-primer-ministro-de-hungria-insta-a-revaluar-politica-de-sanciones-antirrusas-1133270103.html

El primer ministro de Hungría insta a revaluar política de sanciones antirrusas

Mientras La UE se prepara para aprobar el 9º paquete de sanciones antirrusas, el primer ministro húngaro insta a revaluarlasLa Comisión Europea ha preparado el 9º paquete de sanciones antirrusas, de lo que informó a los Estados de la UE, y expresó la esperanza de que las nuevas restricciones sean aprobadas el próximo lunes 12 de diciembre.Según los datos preliminares, se espera que este paquete de sanciones no se extienda a Bielorrusia, a diferencia de los anteriores.Mientras, en el seno de los 27 suenan voces que instan a revalidar las sanciones contra Rusia.El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, llamó a reconsiderar las sanciones impuestas contra Rusia, apoyando la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre las diferentes consecuencias del conflicto ruso-ucraniano para la UE y EEUU.EEUU se acerca a Sudamérica, muestra de ello son las visitas del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, a Argentina y BrasilEn Brasilia Sullivan fue recibido por funcionarios del gobierno de Bolsonaro y a la vez se encontró con el presidente electo, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, a quien invitó a visitar próximamente Estados Unidos.Mientras tanto, Argentina acuerda con EEUU el intercambio de información tributaria que le permitiría al gobierno argentino identificar cuentas de ciudadanos en Estados Unidos que no pagan los impuestos correspondientes.Nomenclatura de suministros a Ucrania: armas, municiones, dinero y... marihuanaResulta que la nomenclatura de los suministros a Ucrania no se limita a los envíos el régimen de Kiev de armamentos de todo tipo, municiones, ayuda financiera y humanitaria. También envían a Ucrania... drogas.La Guardia Civil de España detuvo a 30 personas de diferentes nacionalidades que formaban parte de una organización criminal que traficaba marihuana en camiones donde se disfrazaba la mercancía ilegal como ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano.Colombia pide ante la ONU una "reparación histórica" para pueblos afrodescendientes y africanosLa vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indicó que se deben crear acciones de reparación que contribuyan a transformar los sistemas coloniales en cuestión de desarrollo económico social y de justicia.La intervención de la lideresa colombiana se realizó en la sede europea de la ONU, en Ginebra, donde mencionó el arduo trabajo de los defensores de derechos humanos en lo que es el primer foro de comunidades afro, realizado en esta organización."La paternidad del mal: los cómplices de Hitler", libro en el que su autor, Christian Lamesa, cuenta la historia del nazismo“Hace algunos años que unos países de la Unión Europea, como Polonia y las tres repúblicas bálticas, empezaron a mostrar su afán en cuanto a reescribir la historia, en particular, de la Segunda Guerra Mundial, pretendiendo poner en una igualdad a la Alemania nazi y la Unión Soviética. Esto me pareció injusto”, explica Lamesa sobre el móvil de escribir el libro.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

