https://sputniknews.lat/20221206/marruecos-vence-por-penales-a-espana-y-pasa-a-cuartos-de-final-del-mundial-de-catar-2022-1133264470.html

Marruecos vence por penales a España y pasa a cuartos de final del Mundial de Catar 2022

Marruecos vence por penales a España y pasa a cuartos de final del Mundial de Catar 2022

España empató con Marruecos en el tiempo reglamentario en su partido de 1/8 de final del Mundial de Catar. Así quedó el marcador hasta el final del tiempo... 06.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-06T17:46+0000

2022-12-06T17:46+0000

2022-12-06T17:54+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

marruecos

⚽ deportes

sociedad

catar

los partidos del mundial de catar 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1133266619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbc3ad232687fc6193b63537404faccc.jpg

El partido de octavos de final se celebró en el estadio en Al Rayyan.Luego de 120 minutos de tiempo reglamentario y alargue, ambas escuadras no pudieron marcar y fue necesario decidir desde los 11 pasos, una instancia en la que arrancó mal España, porque Pablo Sarabia erró el primero que lanzó, y luego Bounou detuvo el segundo, este de Carlos Soler.Unai Simón detuvo uno a la tercera oportunidad, pero el arquero marroquí también detuvo el de Sergio Busquets, y España estaba fuera del Mundial, porque Marruecos anotó su tercer con Achraf Hakimi.Ambas selecciones saltaron al césped del Education City Stadium con la intención de terminar el partido en los 90 minutos reglamentarios, pero en la primera media hora ninguno de los dos hizo nada por llevarse la victoria. Marruecos le entregó el balón a España y estos tocaron y tocaron pero el gol brilló por su ausencia.En todo ese tiempo, hubo dos aproximaciones de peligro: un disparo de Marco Asensio al lateral de la red, en el 26, al aprovechar un pase filtrado, y sin darse cuenta de que Ferrán Torres llegaba solo por el segundo palo. Y un disparo seco de Mazraoui, en el minuto 32, tras una pérdida de Ferrán Torres, en el frente del área que controló Unai Simón.Sin embargo, cuando el partido sobrepasó el minuto 40, la escuadra norafricana se lanzó sobre el arco español y estuvo a punto de abrir la cuenta en más de una ocasión, pero primero Naif Aguerd mandó un cabezazo sobre el travesaño, y luego Aymeric Laporte logró despejar in extremis.Así se fueron ambos al descanso, con más posesión de la pelota para España (69% a 31%) pero con las mismas ocasiones de gol para uno y otro, apenas ninguna.Solo 10 minutos después de salir de los vestuarios, para el segundo tiempo, sumó España su primer tiro entre los tres palos en el partido, un disparo de Dani Olmo muy centrado, que el arquero Yassine Bounou sacó de puños, mientras Luis Enrique mandaba a calentar al goleador español Alvaro Morata y al centrocampista Carlos Soler, quienes entraron en el 62 por Asensio y Gavi.A pesar de los cambios, España siguió controlando la pelota, pero no creaba peligro para la portería marroquí, en medio de pérdidas constantes de Ferrán Torres, quien salió en el minuto 76 para dar paso a Nico Williams, con la intención de aprovechar la velocidad de este ante la medio agotada zaga de los norafricanos.En el 81, Morata protagonizó la mejor oportunidad de España, pero la pelota que lanzó el delantero del Atlético de Madrid, desde la derecha, paso frente a la portería contraria sin que apareciera nadie que la empujara adentro, en tanto los rivales la tuvieron en el 85, luego de una internada de Achraf Hakimi por la derecha, con un mejor centro que no atinó a rematar ningún delantero.Con el tiempo reglamentario vencido, Morata la tuvo de cabeza, pero le pegó pésimo, y luego en la otra área, Unai Simón casi comete el error del Mundial frente a Abde, que estuvo a punto de rebanarle el balón. Sin embargo, quedó tiempo para que Bounou sacara milagrosamente un balón envenenado, tras el cobro de una falta.Ya en el primer tiempo de la prórroga, Laporte rozó una pelota que iba a rematar solo ante el arco Walid Cheddira, quien había sustituido a Youssef En-Nesyri. Y cuando estaba a punto de expirar el primer tiempo de la prórroga, Simón sacó un disparo noble de Cheddira, quien apuntó al muñeco con todo el arco para él.En el segundo, otra vez la tuvo Cheddira, pero como en las ocasiones anteriores se le oscurecióel campo y Rodri le arrebató la pelota. Era el minuto 116, y España aprovechó para iniciar un contragolpe prometedor, pero ya las piernas no daban para mucho más.España tuvo la última oportunidad, en el minuto 120, pero el disparo de Pablo Sarabia, en posición inmejorable, rozó el segundo palo y siguió su camino. Era hora de penales. Y poco después España quedó fuera. Se les acabó el Mundial.Marruecos jugará en cuartos de final del torneo de Catar contra el ganador en la disputa entre Portugal y Suiza.El partido entre España y Marruecos fue el segundo del Mundial de Catar que llegó a la prórroga. El 5 de diciembre, el ganador del partido de octavos de final entre Croacia y Japón (1-1, 3-1 en los penales) no pudo determinarse en el tiempo reglamentario.

https://sputniknews.lat/20221203/quien-crees-que-ganara-el-mundial-de-catar-2022-1133143688.html

https://sputniknews.lat/20221126/estas-son-las-selecciones-mas-caras-del-mundial-de-catar-2022-1132887342.html

marruecos

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

marruecos, ⚽ deportes, sociedad, catar, los partidos del mundial de catar 2022