Occidente "no ha hecho nada" para obligar a Kiev a cumplir los Acuerdos de Minsk

Estados Unidos y la UE no intentaron influir en Kiev para que cumpliera los Acuerdos de Minsk, informó el medio 'Responsible Statecraft' del instituto Quincy. 06.12.2022, Sputnik Mundo

"En lo que respecta a los Acuerdos de Minsk, ni Estados Unidos ni la UE han presionado seriamente a Kiev para que cumpla su parte del acuerdo", reveló el artículo. Se precisa que a pesar del apoyo oficial de Washington a los Acuerdos de Minsk, las autoridades estadounidenses "no han hecho nada" para presionar a Ucrania para que los aplique.Además, según Responsible Statecraft (que estaba patrocinado por el multimillonario estadounidense George Soros), al dirigirse a los líderes del G20 durante la cumbre de Indonesia, Volodímir Zelenski malinterpretó la historia al hablar de un acuerdo de paz.De hecho, esto concuerda con la reciente declaración de la excanciller alemana Angela Merkel, que en su entrevista para Spiegel dijo que los acuerdos de Minsk lograron ganar tiempo para que Ucrania acumulara fuerzas. Por otro lado, el expresidente ucraniano Petró Poroshenko, en una conversación con unos bromistas rusos que se presentaron como el exembajador de Estados Unidos en Moscú Michael McFaul, admitió que los acuerdos de Minsk eran en realidad necesarios para ganar tiempo y reforzar las Fuerzas Armadas ucranianas con el apoyo de la OTAN.Responsible Statecraft también subraya que la opinión de que los Acuerdos de Minsk ya no estaban en vigor era lo único en lo que coincidían Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin. Zelenski indicó en la cumbre del G20 que no habría Minsk 3. Al mismo tiempo, Putin había dicho anteriormente que era Kiev quien se había negado públicamente a aplicar los Acuerdos de Minsk.

