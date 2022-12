https://sputniknews.lat/20221206/paraguay-cree-que-hay-asimetrias-en-mercosur-y-apoya-propuesta-de-uruguay-1133261493.html

Paraguay cree que hay "asimetrías en Mercosur" y apoya propuesta de Uruguay

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, resaltó que hay "asimetrías" dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur) y apoyó la...

Además, consideró que Mercosur tiene que tener una voz fuerte en defensa del ambiente y exigirle a los países que más contaminan que reparen el daño."Tenemos que tener una voz fuerte en la defensa de los recursos naturales; los países que más hablan sobre el tema son los que más destruyeron al mundo y resulta que el Mercosur recibe muchos reclamos; sin embargo no somos nosotros quienes causaron estos efectos que están destruyendo la naturaleza", apuntó.El presidente resaltó que a Paraguay "le cuesta el doble" exportar sus productos porque no tiene litoral, por lo que pidió "solidaridad" dentro del bloque para tener un "acceso competitivo a los grandes mercados del mundo".Asimismo, Abdo Benítez consideró que los países que han contaminado deberían reparar el daño.Por otro lado, agregó que respeta la posición de Uruguay de impulsar acuerdos bilaterales para luego compartirlos con el Mercosur.Lacalle Pou afirmó que Uruguay pretende negociar con China y con el Acuerdo Transpacífico en conjunto con el Mercosur. Indicó que es "mucho mejor" si Uruguay "va en grupo", pero advirtió que su país no está dispuesto a "quedarse quieto".Uruguay impulsa la idea de hacer acuerdos bilaterales por fuera del bloque, algo que es rechazado por Argentina, Brasil y Paraguay.La Presidencia de Uruguay anunció el 1 de diciembre que presentó la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico en el marco de "la estrategia de inserción internacional trazada por la actual administración".El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que busca promover una mayor integración económica regional y cooperación entre sus miembros, fue firmado en 2018 y está integrado por Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Brunéi y Chile.Desde su asunción, en marzo de 2020, Lacalle Pou insiste en que el derecho internacional vigente habilita a Uruguay "a avanzar en la flexibilización" del Mercosur y en que su país necesita "abrirse al mundo".A mediados de julio, el mandatario anunció que su Gobierno comenzó de manera formal la negociación con China para un TLC (Tratado de Libre Comercio), luego de una "conclusión positiva" del estudio de factibilidad.Las negociaciones entre Montevideo y Pekín generaron molestias en algunos de los socios del grupo, especialmente Argentina, por considerar que los países miembros no pueden firmar acuerdos comerciales de forma unilateral.

