Turquía amenaza a Grecia con "tempestades" por desplegar armas en islas desmilitarizadas

Turquía amenaza a Grecia con "tempestades" por desplegar armas en islas desmilitarizadas

ANKARA (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, amenazó a Grecia con "tempestades" si no renuncia al despliegue de armamento...

Cavusoglu advirtió, citado por la agencia de noticias Anadolu, que "adoptará las medidas necesarias si Grecia sigue actuando en contra de la paz en el mundo y en la región".Turquía exige que Grecia suspenda la militarización de las islas griegas en el este del mar Egeo. Cavusoglu considera que Atenas infringe los acuerdos internacionales. También advirtió que Ankara cuestionará la soberanía de esas islas si Grecia "no da marcha atrás".Las relaciones entre Turquía y Grecia empeoraron aún más después de la intervención del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en el Congreso de EEUU el 17 de mayo. Mitsotakis denunció que muchos aviones militares turcos están volando sobre las islas griegas y pidió no vender cazas F-16 "a quienes socavan la estabilidad en el mar Mediterráneo".Poco después, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que para él ya no existe el político Mitsotakis y que no volverá a "reunirse o tener asuntos con él".En una de sus intervenciones, Erdogan dijo tener la esperanza de que el "pueblo griego enseñe democráticamente una lección a sus gobernadores, que están buscando aventuras que llevan al pueblo griego a un final catastrófico".

