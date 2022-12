https://sputniknews.lat/20221206/un-suministro-seguro-de-alimentos-y-energia-el-plan-de-argentina-para-el-mercosur-1133227193.html

Un suministro seguro de alimentos y energía: el plan de Argentina para el Mercosur

Un suministro seguro de alimentos y energía: el plan de Argentina para el Mercosur

Argentina asume la presidencia 'pro tempore' del Mercosur con el objetivo de fortalecer las cadenas de valor dentro del bloque y aprovechar la crisis europea... 06.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-06T06:15+0000

2022-12-06T06:15+0000

2022-12-06T06:15+0000

mercosur

argentina

uruguay

alberto fernández

comercio exterior

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📈 mercados y finanzas

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/104047/81/1040478171_0:0:3940:2217_1920x0_80_0_0_7360dadeae730657d19670f75550424c.jpg

La Cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo no solo buscará aplacar las tensiones marcadas por las intenciones de Uruguay de pactar acuerdos extra región por su cuenta, sino que dará paso a una nueva presidencia pro tempore de Argentina, que ya delineó una hoja de ruta para fortalecer el bloque en los próximos seis meses.El plan ya está en manos del canciller argentino, Santiago Cafiero, que llegó a Montevideo con un documento reservado con cuatro ejes estratégicos que plantea medidas para de fortalecer la capacidad productiva del Mercosur e intentar pacificar el bloque luego de los roces con Uruguay que caracterizaron los últimos meses.Según recoge el medio argentino El Cronista, el documento está basado en cuatro ejes fundamentales: reforzar las "cadenas de valor", buscar acuerdos comerciales con el consenso del bloque, impulsar el comercio extrarregión y concretar obras estratégicas de infraestructura y energía.Cadenas de valor y suministroConsolidar cadenas regionales de valor y cadenas de suministros "seguras" desde América Latina y el Caribe es uno de los temas que desvelan al Gobierno de Alberto Fernández desde hace meses. El propio canciller Cafiero lo enfatizó en varias instancias, tanto en el marco de la CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe) o las Naciones Unidas.El Mercosur no es la excepción y, para Argentina, esta alianza comercial debe aprovechar que la mayoría de los productos que se comercializan en el bloque son productos industrializados. En ese marco, el documento consigna que el bloque "debe priorizar una integración dinámica y competitiva de nuestros entramados productivos en las cadenas regionales y globales de valor, de manera de generar más trabajo y bienestar".El documento también pone foco en la participación del bloque en las cadenas de suministros y, tal como había hecho Argentina en otros frentes, enfatiza que deben ser seguras, es decir, que no sean fácilmente interrumpibles. Además, el documento insiste en otro pedido ya hecho por Argentina: que las cadenas de suministros sean "justas", es decir, que contribuyan a generar empleo y salarios dignos.Más acuerdos comercialesEl documento citado por El Cronista hace énfasis en la necesidad de que el bloque continúe buscando acuerdos comerciales con nuevos mercados, aunque basado en una "visión comercial integrada" y que respete los intereses de todos los miembros del bloque.En ese sentido, remarca la importancia de que las decisiones en esta materia cuenten con el "consenso de los países miembro" elemento que generó las tensiones con Uruguay. En ese sentido, Argentina reitera que "como un bloque sólido tenemos mayor capacidad de negociación colectiva con el resto del mundo".Durante su presidencia pro tempore, Argentina buscará terminar de concretar el acuerdo comercial adelantado con la Unión Europea y avanzar en otras negociaciones como con Singapur, Israel, Corea del Sur, India y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el bloque que actualmente integran Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.Aprovechar la coyuntura para fortalecer el comercio internacionalMás allá de los acuerdos comerciales que puedan suscribirse en los próximos meses, Argentina tiene un objetivo claro: aprovechar el impacto en Europa de las sanciones a Rusia para consolidar al Mercosur como fuente de alimentos y energía. Lo mismo con otros mercados como Estados Unidos o Asia, en un contexto de escasez de algunos productos en todo el mundo.Obras de infraestructura y energíaEl documento estratégico argentino también prevé activar varios proyectos de infraestructura que el Gobierno de Alberto Fernández entiende clave para el bloque.Entre esos proyectos aparece la construcción de un gasoducto entre el yacimiento argentino de Vaca Muerta hasta la frontera de Brasil o potenciar el corredor bioceánico que facilite las exportaciones del Mercosur a través del Océano Pacífico, vía Chile.El plan también contempla la extensión de redes de fibra óptica y tecnología 5G en los países del bloque.

https://sputniknews.lat/20221201/uruguay-entre-el-tpp11-y-el-mercosur-pierde-mas-de-lo-que-gana-1133086244.html

https://sputniknews.lat/20221201/el-renacer-de-la-celac-once-anos-y-tres-etapas-despues-1133084694.html

argentina

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mercosur, argentina, uruguay, alberto fernández, comercio exterior, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas