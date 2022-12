https://sputniknews.lat/20221207/adios-a-era-de-globalizacion-a-la-estadounidense-1133310129.html

Adiós a era de globalización "a la estadounidense"

Adiós a era de globalización "a la estadounidense"

Es hora de organizaciones progresistas como BRICS. Sismo político sacude a Argentina. Intromisión en comicios estadounidenses fue... estadounidense. Diputados... 07.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-07T19:24+0000

2022-12-07T19:24+0000

2022-12-07T19:24+0000

octavo mandamiento

serguéi lavrov

globalización

cristina fernández de kirchner

condena

andrés manuel lópez obrador

reforma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1133309984_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_6490af1d32127ad13227b87413a1e0a7.png

Adiós a era de globalización "a la estadounidense" Adiós a era de globalización "a la estadounidense"

Se acabó la era de globalización "a la estadounidense", llegó la hora de organizaciones progresistas como BRICSLo declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el foro internacional "Lecturas de Primakov" dedicado a los problemas de relaciones internacionales y la economía mundial que este año –en su octava edición– se celebra bajo el lema "Transformación del orden mundial: dimensión euroasiática".Al dirigirse a los delegados del foro –politicos, diplomáticos y expertos de varias decenas de países–, Lavrov anotó que Rusia no quería seguir haciéndose ilusiones de que Occidente, que "demostró ser totalmente indigno de confianza, poco fiable y mendaz", participaría de buena fe en los procesos de globalización que él mismo había creado y no abusaría de ellos.Sismo político en ArgentinaLa condena por administración fraudulenta a la vice presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue menor a la esperada pero igualmente grave por inhabilitarla para ejercer otros cargos públicos.La respuesta de Cristina Fernández fue dirigirse a la población y anunciar que no será candidata a ningún cargo en las próximas elecciones.La reforma electoral de AMLO es rechazada por la Cámara de Diputados de MéxicoLa reforma buscaba abaratar los costes del sistema político mexicano mediante distintas medidas.Con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, el proyecto de reforma electoral que fue promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue desechado por no alcanzar la mayoría calificada.El Mundial de Catar entra en recta finalQuedan los mejores 8 combinados nacionales que disputarán la fase de los cuartos de final. Cinco representan a Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Países Bajos; dos a Sudmamérica – Argentina y Brasil, y uno más –Marruecos– es de África.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, globalización, cristina fernández de kirchner, condena, andrés manuel lópez obrador, reforma, аудио