Cámara de Diputados de México aprueba reformas a leyes secundarias electorales

El procedimiento de modificación de leyes secundarias del dictamen, bautizado por el Poder Ejecutivo como Plan B, que no reforma la ley primaria constitucional, requería la mitad más uno de los votos, y "se dispensaron todos los trámites a las iniciativas para discutirlas y votarlas de inmediato", añadió el órgano legislativo.La oposición se retiró del pleno de representantes después de que logró frenar una reforma a la Constitución en materia electoral, que no alcanzó la mayoría calificada requerida, de dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados, y fue desechada.La primera votación "no alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes, al recibir 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención (cinco ausencias)", indicó en un comunicado anterior el cuerpo legislativo.Contenido de la reformaLa primera reforma deroga diversas disposiciones de las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la del Poder Judicial relacionado con comicios, y expide una nueva ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.Una segunda iniciativa reforma las leyes de Comunicación Social (sobre propaganda electoral) y de Responsabilidades Administrativas.Las nuevas leyes garantizan el voto de las personas mexicanas en el extranjero mediante internet, de personas en prisión preventiva y con discapacidad.Asimismo, permite la representación de candidaturas a "personas jóvenes, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y migrantes".Establece finalmente "medidas para combatir la entrega de dádivas, bienes o servicios, coerción, condicionamiento del voto, de candidatos o partidos durante los procesos electorales", detalla el informe de la Cámara.Debate legislativoEl diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) Jesús Alberto Velázquez consideró "lamentable lo que el partido oficialista y su coalición hacen para tratar de tener el control del Instituto Nacional Electoral (INE)".Por parte de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) , la diputada Amalia García señaló que "regresar facultades electorales a la Secretaría de Gobernación (del Ejecutivo) será un retroceso inaceptable", y que el reto es "que el crimen organizado no entré en las elecciones".Por el bloque oficialista, el diputado Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT, izquierda), expresó que en la discusión de las reformas "ha quedado en evidencia quiénes queremos un México sin corrupción y una verdadera democracia, en la que prevalezca la voluntad popular".Por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), la diputada Karla Ayala cuestionó que con las reformas "solo se apoye la voluntad de un hombre y que se recorten recursos a los órganos electorales, porque no se puede ser juez y parte en los procesos".Finalmente, por el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres expresó que las reformas a las leyes secundarias no buscan "fortalecer a las instituciones ni consolidar la democracia, sino el interés de perpetuarse en el poder".El jefe del Ejecutivo sostuvo que las reformas aprobadas, con el llamado Plan B, logran "beneficios parciales, porque sí se redujo el gasto del INE", que considera oneroso.Detalló que, si la reforma avanza en el Senado, se reducirá en unos 175 millones de dólares el presupuesto del árbitro electoral, mientras que la reforma constitucional llegaba hasta casi 750 millones de dólares.

