¿Cómo la "casi ausencia" de Brasil favorece la discordia de Uruguay con el Mercosur?

Durante la 61 Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina y Uruguay se acusaron mutuamente de llevar al Mercosur hacia el final, ya sea por "inmovilismo" o por "ruptura". Con Brasil —la mayor economía del bloque— en horas bajas, es difícil poner fin a las desavenencias, pero los expertos creen que es probable que este escenario cambie.El principal punto de tensión fue el interés de Uruguay por adherirse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, —CPTPP por sus siglas en inglés, o TPP11—. El Gobierno del presidente Lacalle Pou busca un bloque inmovilizado y aboga por una mayor flexibilidad. Sin embargo, Brasil y Argentina se resisten a ello, ya que consideran que esta medida podría acabar perjudicando a la producción nacional.Según Leonardo Paz, analista de inteligencia cualitativa del Centro de Prospección e Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas, "Uruguay cree que el Mercosur está en extinción porque cree que no evoluciona".El especialista señaló que los socios del Mercosur fuera del bloque son países de escasa relevancia económica, a pesar de las avanzadas conversaciones con Corea del Sur, Japón, Singapur y Canadá. Este escenario hace que Uruguay vea el bloque económico como un experimento moribundo. "No diría que es solo retórica, pero el Mercosur es de hecho un bloque muy estático, tiene grandes dificultades", anotó.Además, Paz destacó que la participación de Brasil fue de "casi ausencia". En la opinión de Alessandra Maia, politóloga y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, esta ausencia es un punto crucial para entender el desajuste de los países del bloque. La experta, destacando el "no protagonismo" del Gobierno de Jair Bolsonaro en cuestiones relativas a América Latina, consideró que el escenario tiende a cambiar con el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Maia entiende el descontento de Uruguay como producto de esta falta de implicación de Brasil en los asuntos regionales. También indicó que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, está marcando una posición que cree que es "mucho más en contra de la parálisis del actual Gobierno brasileño que en contra del Mercosur". "Quiere insistir en la necesidad de que no nos quedemos de brazos cruzados. El trasfondo es el inmovilismo. Se trata de una estrategia prometedora y creo que el próximo Gobierno podrá sin duda trabajarla mejor", evaluó Maia. No obstante, Paz no es tan optimista sobre el escenario futuro del Mercosur porque cree que Lula tiene una perspectiva más proteccionista, lo que, para él, "es malo para el Mercosur, lo dejará más estancado". El analista piensa que el bloque tiene que abrirse, como defiende Uruguay.

brasil, uruguay, mercosur, argentina, paraguay