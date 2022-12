https://sputniknews.lat/20221207/como-la-limitacion-de-precios-del-g7-afecta-al-mercado-mundial-pero-no-reduce-los-ingresos-de-rusia-1133295412.html

Cómo la limitación de precios del G7 afecta al mercado mundial, pero no reduce los ingresos de Rusia

Cómo la limitación de precios del G7 afecta al mercado mundial, pero no reduce los ingresos de Rusia

Según el experto, a corto plazo, es poco probable que los precios del petróleo se disparen tras la introducción de esta limitación de 60 dólares por barril. Sin embargo, en cuanto a las consecuencias a largo plazo, habrá otros dos factores que analizar, advirtió el académico.En primer lugar, cabe destacar la posibilidad de que la demanda de China probablemente aumente tras la relajación de las restricciones COVID-19. En segundo lugar, la decisión de producción de la OPEP+ durante la próxima reunión es una cuestión muy importante, señaló Floros.Subrayó que existe una diferencia muy clara entre la situación con los precios en la Unión Europea (UE) y EEUU. En particular, en el caso del bloque europeo, el 43% de la inflación está vinculada con la crisis de energía, mientras "solo el 17% de la inflación de EEUU se debe a los precios de la energía y esta es una diferencia muy grande entre la Unión Europea y Estados Unidos".La UE puede enfrentarse al problema de comprar la cantidad necesaria de gasóleo. El experto opinó que esto puede ser la mayor dificultad para el bloque después del 5 de febrero. Asimismo, los precios subirán a no ser que la OPEP+ invente cómo compensar la producción rusa.Según la política del G7, a la que se sumaron Australia y la UE, los petroleros que transportan petróleo ruso tienen prohibido recibir seguros marítimos occidentales a menos que el petróleo se venda a un precio inferior al fijado por el G7.Estas medidas aprobadas tienen como objetivo quitar beneficios a Rusia, por lo menos, parte de sus ingresos por hidrocarburos. Sin embargo, Moscú ya afirmó que no vendería su crudo a nadie que se atenga a tal política. La mera idea de limitar los precios contradice el orden mundial basado en el libre mercado, creando así un peligroso precedente, según los representantes rusos.Mientras tanto, ya se ven las consecuencias de la decisión del G7. El Financial Times publicó a primera el 6 de diciembre —un día después de que la medida entrara en vigor— que se había formado un atasco de petroleros frente a las costas de Turquía, ya que Ankara exige confirmación de la cobertura del seguro de los barcos.Así, las autoridades turcas declararon que todos los petroleros que pasen por el Bósforo y los Dardanelos deben presentar cartas de sus proveedores de protección e indemnización, confirmando que tienen un seguro válido que cubre incidentes como vertidos de petróleo y colisiones. Como consecuencia, el 5 de diciembre se vieron unos 19 petroleros esperando para cruzar el estrecho.Irónicamente, el crudo bloqueado en aguas turcas no era de Rusia: gran parte del petróleo procede de Kazajistán, que no está en el punto de mira de las sanciones. Además, los cargadores retenidos en el estrecho tienen seguros de proveedores occidentales. Al mismo tiempo, resultó que las compañías de seguros rusas ya habían entregado cartas de confirmación a las autoridades turcas para asegurarse el paso por sus aguas.El medio subrayó que se trataba del primer indicio de que la limitación occidental de los precios podría perturbar los flujos mundiales de petróleo más allá de las exportaciones rusas.Además, la mezcla rusa de petróleo ESPO del puerto de Kózmino, en Extremo Oriente, se vendía el 5 de diciembre a unos 79 dólares por barril en los mercados asiáticos, por encima del precio máximo, informó la prensa occidental citando a Refinitiv, un proveedor mundial estadounidense-británico.Como indicó S&P Global, Asia está llamada a absorber una cantidad considerable de los volúmenes de crudo ruso desplazados como consecuencia de las sanciones de la UE.

