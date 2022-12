https://sputniknews.lat/20221207/cual-podria-ser-la-respuesta-de-rusia-a-la-imposicion-del-techo-de-precios-a-su-petroleo-1133286881.html

¿Cuál podría ser la respuesta de Rusia a la imposición del techo de precios a su petróleo?

¿Cuál podría ser la respuesta de Rusia a la imposición del techo de precios a su petróleo?

Las autoridades de Rusia contemplan tres opciones de respuesta a la introducción por los países del Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea (UE) de un techo... 07.12.2022, Sputnik Mundo

La primera opción es una prohibición total de la venta de petróleo a los Estados que apoyaron la imposición de un techo de precios. La segunda, una prohibición de los contratos petroleros que estipulan las condiciones del precio máximo. La tercera introduciría el llamado precio indicativo. Es decir, se puede vender petróleo, pero no más barato de un determinado nivel, el que dependerá del descuento existente en el mercado del petróleo ruso de exportación Urals respecto al grado de referencia Brent, explica el medio.El primero en comentar brevemente la situación fue el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov."Se están estudiando varias opciones. Una vez que se tome una decisión, se hará pública", declaró cuando se le preguntó si efectivamente se estaban barajando estas tres opciones o si también eran posibles otras.Por su parte, el inversor Nikolái Solabuto compartió con Sputnik su punto de vista sobre el escenario más probable. En particular, consideró que las autoridades rusas, posiblemente, elijan la tercera opción.El 2 de diciembre, el G7 y la Unión Europea se negaron a adquirir petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril a partir del 5 de diciembre. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, reiteró que Moscú no suministrará petróleo a los países que se sumen a tal medida.

