Diputados de México desechan reforma constitucional en materia electoral

Diputados de México desechan reforma constitucional en materia electoral

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un dictamen legislativo que reformaría, derogaría y agregaría las disposiciones de la Constitución Política de México en materia... 07.12.2022

"La votación en lo general no alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes, al recibir 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención (cinco ausencias)", informó en un comunicado el cuerpo legislativo en un comunicado.El presidente de la mesa directiva, diputado Santiago Creel, expresó que "en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada (…) se desecha el proyecto de decreto".Por lo que respecta a las propuestas de modificación registradas por iniciativa del Poder Ejecutivo federal, con respaldo de la bancada oficialista, el texto fue insertado íntegramente en el Diario de Debates para la memoria legislativa.Horas antes de la votación el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de reforma de leyes secundarias del sistema electoral, llamado Plan B, que modifica la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) sin cambiar la ley primaria constitucional, que solo requiere mayoría simple de la mitad más uno del pleno de representantes.El documento de las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, buscaba modificar 17 artículos de la Carta Magna.La propuesta del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador planteaba siete ejes temáticos de reformas del sistema electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos de julio de 2024.Los temas eran: reducción al financiamiento público de partidos políticos, limitar el acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales, unificar las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional, extinción de organismos públicos locales y los tribunales electorales de las 32 estados de la federación mexicana .Asimismo, proponía la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, elección de las autoridades electorales por voto directo, y reducción del número de integrantes de congresos y alcaldías.El presidente de la Mesa Directiva, diputado Santiago Creel Miranda, levantó la sesión presencial y solicitó a la asamblea permanecer en el salón de sesiones, para llevar a cabo otra sesión en modalidad semipresencial para debatir el llamado Plan B presentado por el Ejecutivo federal.El nuevo proyecto fue presentado mientras el pleno de la Cámara de Diputados cuando todavía se discutía la primera iniciativa, que ingresó en noviembre pasado a iniciativa de López Obrador.El llamado Plan B busca reformar las leyes electorales secundarias para lo cual el gobernante Movimiento de Regeneración nacional (Morena) y sus aliados necesitan poner en marcha la mayoría simple que posee, para reorganizar tareas administrativas del Instituto Nacional Electoral y reducir su presupuesto en 3.000 millones de pesos anuales, unos 150 millones de dólares menos.El nuevo proyecto deja intacto el mecanismo de elección en el Congreso de los consejeros del organismo electoral autónomo, integrado por ciudadanos no partidistas, y descarta la elección por voto popular directo.La primera iniciativa de reforma de López Obrador reducía de 500 a 300 los asientos de la Cámara de Diputados y bajaba el número de curules del Senado de 128 a 96.El objetivo era eliminar 200 diputados y 32 senadores que llegan al Congreso por representación proporcional, que se reparten entre los partidos que logran registro en al menos 200 de los 300 distritos electorales de todo el país.Ese mecanismo permite a las minorías ampliar su representación, aunque pierdan en los 300 distritos del país.Otra reforma constitucional que fue eliminada en el Plan B es recortar el financiamiento público a los partidos políticos, limitar los fondos públicos a las campañas políticas, y reducir el tiempo de propaganda en radio y televisión.López Obrador también pedía que el mínimo de participación en referendos vinculantes fuera reducido de 40 a 30 por ciento de votantes del padrón electoral.En la "sesión exprés" para someter a votación el Plan B, el oficialismo puede alcanzar la mayoría simple necesaria.

