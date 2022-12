https://sputniknews.lat/20221207/eeuu-es-la-principal-guarida-fiscal-del-mundo-1133310516.html

EEUU es la principal guarida fiscal del mundo

Argentina firmó con EEUU un acuerdo para el intercambio de información en materia tributaria y financiera que permitirá tener acceso a los movimientos de las... 07.12.2022, Sputnik Mundo

El convenio, firmado este 5 de diciembre, prevé que EEUU entregará información de cuentas individuales de ciudadanos argentinos, de sociedades integradas por argentinos como últimos beneficiarios y de trusts que tienen a ciudadanos argentinos como integrantes o beneficiarios.La figura del trust es relevante porque es una de las principales estructuras para ocultar capitales y sus dueños. Es un instrumento económico y jurídico del derecho anglosajón por medio del cual se crea un patrimonio separado de la persona que lo origina (settlor), al cual transmite sus activos, para que un administrador (trustee), los administre en beneficio de quienes el originante designe (beneficiarios).El acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de enero y el IRS, la agencia fiscal de EEUU, suministrará información existente desde el 30 de septiembre de 2021.En 2017 Argentina había firmado un acuerdo similar, pero era de intercambio individual frente a requerimiento. Este año solo recibió datos de 68 ciudadanos con ese modelo de acuerdo. Ahora, el panorama se presenta diferente porque la transferencia de información será amplia, aunque habrá que esperar la reglamentación para precisar el alcance.El equipo económico argentino, liderado por el ministro Sergio Massa, estima que hay depositados unos 100.000 millones de dólares de argentinos sin declarar al fisco en cuentas de bancos estadounidenses.EEUU lidera el 'ranking'EEUU ocupa el primer puesto de una clasificación mundial de los países que más favorecen que las personas oculten su riqueza y ha recibido la peor puntuación registrada desde cuando se inició la clasificación en 2009, según el Índice de Secreto Financiero de Tax Justice Network 2022.Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, aseguró que "a nivel mundial, estamos comenzando a frenar el secreto financiero. Sin embargo, EEUU, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón reducen esos avances mundiales a más de la mitad al incitar el secreto financiero en lugar de combatirlo". Por este motivo resulta tan relevante el acuerdo rubricado por Argentina con EEUU, puesto que este último se ha convertido en el principal refugio de capitales no declarados.El ranking de los países o territorios que fomentan el secretismo financiero, según Tax Justice Network, es el siguiente:Causa del subdesarrolloHasta principios del siglo XIX, el subdesarrollo de los países periféricos era explicado fundamentalmente por el atraso y el estancamiento. Con la independencia política de los países de América Latina se hizo evidente que las experiencias de desarrollo quedaban truncas debido a la profundidad de su dependencia económica y política en relación con la economía internacional.Con la llegada del capitalismo financiero internacional, la dependencia externa ingresó en una nueva etapa: la financiera.Los capitales de argentinos depositados en guaridas fiscales o en plazas financieras opacas son equivalentes al 80% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.La magnitud de las maniobras abusivas que se canalizan a través del mundo financiero offshore convierten a Argentina en uno de los países con mayor pérdida de recaudación fiscal por esta vía.La fuga de capitales tiene implicancias en la dinámica de la economía doméstica: además de la pérdida de recaudación, representan recursos que se retiran de la inversión local, tanto productiva como financiera, lo que termina siendo un factor principal del subdesarrollo de la economía.En el libro Argenpapers: Los secretos de la Argentina offshore en los Panamá Papers, escrito por los periodistas Santiago O'Donnell y Tomás Lukin, se precisa al respecto que "la fuga de divisas y el uso de las plataformas offshore no sólo afectan la posibilidad de recaudación de los Estados, sino que hace al Banco Central o al Ministerio de Economía perder poder de decisión, o sea implica una cesión de soberanía".Qué son y cómo funcionan las guaridas fiscalesLas guaridas (paraísos) fiscales son jurisdicciones que socavan los parámetros internacionales de transparencia corporativa y financiera, y plantean un problema de alcance global: facilitan el lavado de activos, así como la elusión y la evasión fiscal.Son territorios que tienen un régimen tributario caracterizado por bajas tasas impositivas y garantizar el secreto bancario de los depositantes del dinero. Sin embargo, las revelaciones de la prensa a nivel internacional han permitido ver que las guaridas son usadas por las personas más acaudaladas del mundo.Ocultan flujos financieros globales y facilitan el anonimato de los verdaderos beneficiarios de las actividades ilícitas, porque si los flujos de dinero quedaran al descubierto, resultaría más sencillo identificarlos y aplicarles todo el peso de la ley."El delito económico suele estructurarse por medio de ingenierías societarias, múltiples capas de sociedades radicadas en diferentes jurisdiccionales, en la mayoría de los casos con asientos en guaridas fiscales, que brindan opacidad y ocultan de los ojos de los Estados y de su control a los verdaderos dueños", explica María Eugenia Marano, representante de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social de Argentina.Para afirmar que conocer quiénes son los beneficiarios finales es fundamental para que las autoridades puedan proteger el sistema financiero, fiscal y social de los países.El rol de los grandes bancos internacionalesEn un artículo publicado en Voces del Fénix, el economista y tributarista Jorge Gaggero explica que la opacidad de las finanzas globales atenta contra el desarrollo sustentable de las economías de los países en desarrollo, que ven obstaculizado su crecimiento y obstruida la evolución de su inversión interna debido a la constante fuga de recursos hacia los principales centros financieros.Para agregar que "del mismo modo ven reducida su recaudación tributaria, impidiendo una adecuada distribución y redistribución del ingreso que resultaría en una mejora de la equidad social".La banca privada extranjera ha jugado un rol fundamental como "facilitadora" de los residentes latinoamericanos de altos patrimonios, brindando los canales para la transferencia del dinero al exterior –tanto en momentos de crisis como en otros de próspero crecimiento económico–, erigiéndose en gestora y administradora de sus riquezas.Gaggero indica que este fenómeno se vincula estrechamente con la evasión y elusión fiscal, ya que estas entidades financieras ofrecen, como parte de sus servicios, confidencialidad acerca del origen y la titularidad de los fondos, cuyo instrumento fundamental es el secreto bancario y la utilización de guaridas fiscales.Detalla que "los principales bancos internacionales cuentan con el sector de private banking (banca privada, del secreto o privacidad), que funciona a través de las oficinas ubicadas en prácticamente todos los países del mundo (o mediante agentes independientes), en conexión con las filiales localizadas en las guaridas fiscales".Los países latinoamericanos con más fuga de capitalesLa acumulación de riqueza en guaridas fiscales de las élites latinoamericanas no se detiene ni en épocas de prosperidad ni de crisis. En el auge, aprovecha la generación del excedente. En épocas de inestabilidad es aún más intensa.A contramano de la postura que asevera que la fuga de capitales es causada por factores coyunturales, tales como la incertidumbre económica y la inestabilidad política, la fuga de capitales de América Latina resulta una problemática de índole estructural.Según datos de la CEPAL, la evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320.000 millones de dólares al año, es decir, 6,3% del PIB. “Es necesario el intercambio automático de información entre los países de la región y los paraísos fiscales para ir en búsqueda de estos fondos", precisa el último informe fiscal del organismo. En la investigación La fuga de capitales en América Latina, la economista Magdalena Rúa indica que las ocho principales economías latinoamericanas en conjunto acumulan desde 1980 activos financieros en el exterior por aproximadamente 2,1 billones de dólares.Señala que los flujos anuales promedio de fuga de capitales de las ocho economías fueron de 55.800 millones de dólares desde 1980 a 2017, y en la etapa que va desde 2002 a 2017 tuvieron un promedio anual de 108.800 millones de dólares.Apunta que "los países con mayor salida de capitales en los últimos 16 años fueron Brasil, México, Venezuela, Chile y Argentina". Para concluir que los residentes de Argentina, Venezuela y Perú poseen en el exterior predominantemente inversiones líquidas, o sea depósitos en bancos.En este marco estructural de fuga y ocultamiento de capitales no declarados, el acuerdo de intercambio de información financiera de Argentina con EEUU adquiere mucha relevancia porque involucra a una de las principales plazas (guaridas fiscales) donde se oculta una gran cantidad de capitales.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

