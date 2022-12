https://sputniknews.lat/20221207/el-presidente-de-ecuador-propone-reforma-para-que-ffaa-intervengan-en-acciones-de-seguridad-1133308044.html

El presidente de Ecuador propone reforma para que FFAA intervengan en acciones de seguridad

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entregó a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) un proyecto de reforma parcial a la... 07.12.2022, Sputnik Mundo

El mandatario pidió al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, dar "trámite urgente a las reformas parciales a la Constitución para que las Fuerzas Armadas se incorporen en apoyo a la Policía Nacional para la lucha contra los violentos, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y contra la delincuencia común".Con el apoyo de cientos de personas que se apostaron en las afueras de la sede parlamentaria, el jefe de Estado acudió personalmente al órgano legislativo para entregar la iniciativa, que está contenida en el decreto ejecutivo 615, con fecha 7 de diciembre.Dicho texto argumenta que "actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción".El texto propuesto indica que, "previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional".Añade que este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada.El decreto 615 insta a la Asamblea Nacional a continuar con el proceso previsto en la Constitución y la Ley, que incluye la conformación de una comisión especializada ocasional dentro de los plazos previstos en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional comunicó a la prensa que, tras la calificación del proyecto de reforma parcial a la Constitución, esta iniciativa de Ley de las Fuerzas Armadas irá a la Comisión de Enmiendas, la cual dispondrá de un plazo de 10 a 15 días para tramitar el informe.Esta iniciativa de reforma estaba contenida en la propuesta inicial de consulta popular presentada por el Gobierno y que no tuvo la aprobación de constitucionalidad, por lo cual no estará incluida en la papeleta prevista para la votación del 5 de febrero de 2023.

