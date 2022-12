https://sputniknews.lat/20221207/embajador-sudafricano-asegura-que-la-inestabilidad-en-su-pais-no-afectara-las-relaciones-con-rusia-1133287147.html

Embajador sudafricano asegura que la inestabilidad en su país no afectará las relaciones con Rusia

Embajador sudafricano asegura que la inestabilidad en su país no afectará las relaciones con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La crisis política que surgió en Sudáfrica debido a la investigación abierta a iniciativa de la oposición contra el presidente en ejercicio... 07.12.2022, Sputnik Mundo

A juicio del embajador, el Congreso Nacional Africano ganará las elecciones en 2024, pese a todos los desafíos. "Porque es un partido fuerte, mientras la oposición es floja, de ahí que no habrá comicios anticipados", afirmó.El diplomático subrayó que Sudáfrica no abandonará el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ni en el caso de cambio de Gobierno."La membresía en las organizaciones internacionales como BRICS es más importante que la política interna. A ningún Gobierno sensato se le antojará salir de BRICS, porque es para nosotros la más importante organización después de la Unión Africana", subrayó.Una comisión parlamentaria formada tras la acusación del lavado del dinero presentada a Ramaphosa, publicó un informe en que admitió "la probabilidad" de que el mandatario haya infringido las leyes. Ramaphsa a su vez lo negó rotundamente.Según la agencia France Presse, ese informe "abre camino para la moción de censura".El presidente declaró que no piensa dimitir por la investigación parlamentaria de sus actividades. El 5 de diciembre el principal partido político de la oposición de Sudáfrica, la Alianza Democrática, propuso disolver el Parlamento y celebrar comicios anticipados en el país.El escándalo estalló en verano pasado, cuando el excomisario del servicio correccional del país Arthur Fraser interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda un robo de casi 4 millones de euros escondidos en su granja en febrero de 2020 y afirma tener pruebas de eso en forma de fotos, vídeos y cuentas bancarias.

