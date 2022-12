Es "poco realista" que China se una al nuevo START en los próximos 3 años

https://sputniknews.lat/20221207/es-poco-probable-que-china-se-una-al-nuevo-start-en-los-proximos-tres-anos-1133304139.html

MOSCÚ (Sputnik)— Es poco probable que China se una al nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (nuevo START) en los próximos tres años, declaró a... 07.12.2022, Sputnik Mundo

"Creo que involucrar a China en discusiones serias sobre la estabilidad estratégica es clave para EEUU. No creo que haya una ilusión de que uno pueda lograr que se sume al acuerdo dentro de tres años. Pienso que simplemente es poco realista", comentó Greminger en los márgenes de la VIII edición del foro internacional Lecturas Primakov.En este contexto, el director del Centro de Política de Seguridad recordó la idea de Rose Gottemoeller, la anterior secretaria general adjunta de la OTAN, que propuso discutir la imposición de una moratoria de armas nucleares de medio alcance no solo en Europa, sino también en Asia."Creo que esto podría ser un punto de partida para involucrar a China", señaló Greminger.Al mismo tiempo, el ex secretario general de la OSCE afirmó que se trata de un asunto "muy complicado", teniendo en cuenta el bajo nivel de confianza entre Rusia y EEUU.Al comentar las negociaciones de la comisión consultiva ruso-estadounidense sobre el nuevo START, que debían desarrollarse estos días en El Cairo, pero fueron aplazadas, Greminger declaró que esta reunión podría ser "no solo un encuentro regular en el marco del nuevo START, sino también un camino para preparar las negociaciones sobre un sucesor del nuevo START".En su opinión, al final "prevalecerá el sentido común" y las partes continuarán las consultas.El 28 de noviembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia suspendió la reunión de la comisión consultiva bilateral sobre el nuevo START, que se iba a celebrar en El Cairo entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.El nuevo START o START III, suscrito en Praga en 2010 por un período inicial de diez años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026.

