https://sputniknews.lat/20221207/hakimi-el-heroe-marroqui-que-nacio-en-espana-y-la-elimino-de-catar-2022-1133278757.html

Hakimi, el héroe marroquí que nació en España y la eliminó de Catar 2022

Hakimi, el héroe marroquí que nació en España y la eliminó de Catar 2022

La estrella de Marruecos, que nació hace 24 años en Madrid, fue el verdugo de España en la Copa del Mundo, al anotar el último gol en la definición por... 07.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-07T03:00+0000

2022-12-07T03:00+0000

2022-12-07T03:00+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

⚽ deportes

marruecos

madrid

real madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1133278611_0:269:2601:1732_1920x0_80_0_0_842b9c95a164dea960e8e435f79142aa.jpg

Marruecos se metió en los cuartos de final del Mundial por primera vez en su historia, al derrotar a España en octavos de final este 6 de diciembre.Los españoles, que malograron tres penales, vieron cómo se les escapaban las ilusiones mundialistas cuando Achraf Hakimi picó la pelota a lo Panenka y definía la llave en favor de los africanos.Hakimi nació en Getafe, un municipio al sur de Madrid, la capital española. Allí se educó y se formó como jugador en las categorías juveniles del Real Madrid, hasta que debutó en el equipo de primera en 2017. Es hijo de marroquíes. Su madre trabajaba limpiando casas y su padre como vendedor callejero. A pesar de la doble nacionalidad española y marroquí, Hakimi decidió defender los colores de la selección nacional de Marruecos.Cuando jugaba en las categorías juveniles, lo fueron a buscar para entrenarse con la selección española y lo hizo durante unos días, hasta que entendió que no era lo que quería. "Vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí", dijo el futbolista, según consigna el diario Clarín.

https://sputniknews.lat/20221207/aficion-marroqui-celebra-el-triunfo-de-su-seleccion-ante-espana-en-catar-2022--videos-1133272138.html

marruecos

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, marruecos, madrid, real madrid