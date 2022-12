https://sputniknews.lat/20221207/lawfare-en-argentina-hay-un-proceso-continental-de-abuso-de-la-justicia-y-debe-detenerse-1133313080.html

Lawfare en Argentina: "Hay un proceso continental de abuso de la justicia y debe detenerse"

La condena de la vicepresidenta Cristina Fernández es vista como un revés a la democracia en medio de una planificada persecución judicial a nivel regional.

La condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este 6 de diciembre, refuerza la alerta regional sobre los daños directos realizados contra la democracia en el continente.A través del llamado lawfare o judicialización de la política, se promueve además el repudio popular mediante los discursos de odio y las informaciones falsas. "Hay un proceso continental de abuso de la justicia y este atropellamiento debe detenerse", dijo a Telescopio el ecuatoriano Fausto Jarrìn, abogado del expresidente de Ecuador Rafael Correa.Primero fue la condena al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva en 2018, que debió pasar 580 días en la cárcel de Curitiba tras ser declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso Lava Jato. Luego fue el expresidente ecuatoriano Rafael Correa condenado en 2020 a 8 años de prisión y otros 25 de inhabilitación política, que posteriormente fueron reducidos a ocho. Y ahora es la ex presidenta Argentina, Cristina Fernández quien fue condenada por el caso Vialidad a 6 años de prisión y una inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos."Impulsan, pregonan y financian este esquema de persecución política que está destruyendo nuestras democracias", agregó.Las causas son similares entre los tres exmandatarios y las condenas - en cada momento en particular - lograron alejarlos de las contiendas políticas. En el caso de Lula, que desde la cárcel vio cómo Jair Bolsonaro asumió como presidente de Brasil, su condena fue revocada en 2021, mientras que Rafael Correa permanece en Bélgica y Cristina Fernández, renunció tras la condena a ser candidata en 2023. En el caso del expresidente de Ecuador Rafael Correa, fueron presentados recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité Permanente de por la Defensa de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas."A veces en la justicia interna uno no puede fiarse y debe recurrir a instancias internacionales", señaló. "Tenemos la certeza que en Ecuador seremos favorecidos como en el caso de Lula en Brasil, por la coordinación de jueces y fiscales, la falta de evidencias y las denuncias falsas", destacó Jarrín.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

