Marruecos a cuartos de final y los ganadores vencidos: las sorpresas del fútbol en Catar 2022

En un triunfo histórico ante España en la ronda de penales, la selección de Marruecos pasó por primera vez a cuartos de final de una Copa del Mundo. ¿Qué otros... 07.12.2022, Sputnik Mundo

Hace 12 años, la selección española se coronó como la campeona del Mundo en Sudáfrica 2010 y fue así como logró unirse al selecto grupo de selecciones triunfantes en la historia de las copas del mundo: Alemania, Inglaterra, Italia —que no calificó al mundial— y Francia por parte de Europa, además de Uruguay, Argentina y Brasil por parte de Latinoamérica. Sin embargo, este Mundial de Catar 2022 le trajo otra suerte a los españoles que quedaron eliminados ante un selección marroquí que fue infravalorada desde la fase de grupos en donde derrotó a Canadá, a Bélgica y empató a ceros ante Croacia, que ya está en cuartos de final. Ni Pablo Sarabia ni Carlos Soler ni Sergio Busquets lograron anotar sus respectivos penales y fue así como el equipo quedó fuera de una Copa del Mundo ya histórica de por sí, pues es es la primera vez que el torneo más importante del fútbol se celebra en un país no occidental. Pero esta no es la única sorpresa que la Copa del Mundo de Catar nos ha regalado, pues el primer resultado inesperado llegó con la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, cuando este último equipo ganó 2-1 a los argentinos, campeones del mundo en 1986. El equipo argentino, que no esperaba semejante remontada, no logró reponerse de la sorpresa y el partido concluyó con su derrota. Hacía 36 partidos, y más de tres años, que la selección argentina hilvanaba una victoria tras otra sin perder un solo torneo.Y esa no fue la única sorpresa del Grupo C. Por primera vez desde 1978 la selección mexicana no pasó a los octavos de final. Finalmente del grupo avanzó Argentina y Polonia. A pesar de que Francia, el más reciente campeón del Mundo en Rusia 2018, está en cuartos de finales, la selección galesa fue derrotada en la fase de grupos por Túnez, una selección que finalmente no logró avanzar a octavos, pero que le metió una derrota al campeón mundial antes de despedirse.La selección que también fue una sorpresa en este torneo fue Corea del Sur, que además de hacer historia pasando a octavos de final, una hazaña que solo había logrado en 2002 cuando fue sede mundialista, por su triunfo ante Portugal dejó fuera a Uruguay, una de las tres selecciones latinoamericanas que ha ganado la copa y que se perfilaba como favorita del Grupo H conformado además por Ghana.Aunque Alemania era la selección favorita del Grupo E, el equipo quedó eliminado de la fase de grupos en donde se vio históricamente derrotado por Japón (2-1), además de que solo pudieron conseguir un empate con España. Cuatro veces ganador de la Copa del Mundo, el equipo alemán se despidió por segunda vez consecutiva de un mundial en apenas la primera fase. Al final, de las ocho selecciones que han ganado mundiales; es decir, España, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Uruguay, Argentina y Brasil, solamente cuatro siguen en la justa: Argentina se enfrentará a Países Bajos; Brasil se medirá frente a Croacia, mientras que Francia e Inglaterra se disputarán el pase a semifinales. Marruecos y Portugal también siguen en el camino para hacer historia.

