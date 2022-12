Uruguay restituirá a Egipto, Perú y Ecuador piezas arqueológicas incautadas en 2017

https://sputniknews.lat/20221207/uruguay-restituira-a-egipto-peru-y-ecuador-piezas-arqueologicas-incautadas-en-2017-1133303747.html

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Uruguay restituirá 39 lotes de piezas arqueológicas a Egipto, Perú y Ecuador, de los 60 que fueron incautados por... 07.12.2022, Sputnik Mundo

Aclaró que a Egipto se le van a restituir solo algunas de las piezas que ese país reclama como propias "porque a juicio de la jueza por ahora constató que ciertas piezas son de Egipto, no quiere decir que más adelante se disponga de una nueva restitución a ese país".En junio de 2017, la oficina de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional) de Uruguay paralizó un subasta en una casa de remates de Montevideo e incautó 60 lotes de piezas arqueológicas luego de detectar que una de ellas se correspondía con un objeto robado en el Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco de Montevideo.En agosto de 2015, el Ministerio de Educación y Cultura había anunciado que el jarrón Lekythos Apulian, de origen griego del siglo III AC (antes de Cristo), había sido robado del Museo de Artes Decorativas-Palacio Taranco.Entre las piezas arqueológicas incautadas también había una faja textil, vasijas y una figura antropomorfa, hechas en cerámica, de la civilización Chancay (preincaica), que se desarrolló entre los años 1.200 y 1.470 después de Cristo, que serán restituidas a Perú.También será devuelto a Perú un tumi ceremonial (objeto con forma de punta de lanza redondeada) de cobre con verdín de la cultura Chimu (en la costa norte de Perú desde 1.100 hasta 1.400 después de Cristo) o Inca (una de las culturas precolombinas más importantes), detalla el listado de los objetos a ser restituidos a los que accedió esta agencia.A Egipto le serán restituidas piezas como un modelo de sarcófago antropomorfo, un recipiente con relieves de la diosa 'Athor', dos figuras Shabti 'Osiris' en bronce con verdín, entre otras.A Ecuador le serán restituidas una cabeza antropomorfa con tocado en cerámica y otras tres piezas también de ese material, una con figura femenina.Cinco años despuésLa restitución de la pieza robada del Museo de Artes Decorativas-Palacio Taranco se hizo en agosto de 2017, casi enseguida después de la incautación, porque "no era difícil de probar que pertenecía a ese museo, en cambio para las piezas de los otros países tuvieron que presentar informes de expertos egipcios, peruanos, ecuatorianos", por eso la restitución se hace cinco años después.El oficio judicial ordena la restitución de lotes a Egipto, Perú y Ecuador y dice que "en cuanto a las demás piezas [21 lotes] incautadas estarán a disposición y bajo custodia del Ministerio de Educación y Cultura a través de sus museos para su adecuada conservación hasta que los países de origen soliciten las restituciones con la debida documentación".La idea inicial, informó Cabrera a esta agencia, es que las piezas que aún no fueron reclamadas por ningún país estén expuestas en museos de Montevideo, pero aún no se ha definido los detalles.Un robo así tan grande de piezas arqueológicas "nunca había pasado, al menos desde que se creó el comité en abril de 2017, que justo se estrenó con este gran caso", afirmó Cabrera.Pero sí ha habido otros robos menores desde que se instaló el Comité, informó, por ejemplo en 2019, el organismo restituyó tres piezas a Perú, "pero eran piezas pequeñas, nada de la envergadura de esto. También se restituyó un cuadro que había sido robado hace varios años a un museo en Rosario [Argentina, este], pasó 25 años perdido, y se encontró en una requisa en Uruguay".Solo hay un imputado por el robo de la pieza del museo Taranco, las demás no se sabe quién o quiénes las robaron y cómo llegaron a un remate en Uruguay, indicó Cabrera.

