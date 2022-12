https://sputniknews.lat/20221207/uruguay-y-mercosur-enfrentar-a-las-dos-economias-principales-puede-ser-un-tiro-en-el-pie-1133313712.html

Uruguay y Mercosur: "Enfrentar a las dos economías principales puede ser un tiro en el pie"

Uruguay y Mercosur: "Enfrentar a las dos economías principales puede ser un tiro en el pie"

El gobierno uruguayo insiste en la idea de negociar por fuera del bloque, lo que ha generado tensiones con los países socios. ¿Se puede equilibrar una mayor apertura comercial y permanecer en el Mercosur?

2022-12-07

2022-12-07T22:15+0000

2022-12-07T22:15+0000

"Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo, si vamos en grupo, mejor, pero no estamos dispuestos a quedarnos quietos", dijo el presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre de mandatarios del Mercosur este martes 6 en Montevideo.Las rispideces por esta postura del país sudamericano comenzaron el año pasado, cuando anunció la posibilidad de un tratado de libre comercio con China.Previo al encuentro la tensión aumentó porque Montevideo solicitó incorporarse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, TPP, que componen Australia, Canadá, Japón, México, y Perú, entre otros países.En diálogo con Contante y Sonante, el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, Marcos Soto, señaló que en tanto unión aduanera, el Mercosur tiene una política unificada frente al mundo, el arancel común, que funciona como "gran paraguas".El entrevistado consideró que la nación necesita una mayor apertura comercial pero que es importante no dejar de lado al bloque. "Al Mercosur le vendemos bienes que en general el mundo no nos compra (…) No podemos sustituir el mercado que nos ofrece el Mercosur por otros. Uruguay precisa de todos", remarcó el entrevistado.Y agregó: "enfrentar a las dos economías principales puede terminar siendo un tiro en el pie".Los bienes que Uruguay vende fuera de la región están vinculados fundamentalmente al agro mientras que con sus socios del Mercosur comercia también plástico, cartón y energía.En 2021 Brasil fue el segundo socio comercial de Montevideo, con 16% de las exportaciones y Argentina el cuarto socio, con 5%. El principal destino fue China, que recibió el 28% de las exportaciones uruguayas.

