Bono, el golero de Marruecos fanático de los argentinos

Bono es uno de los héroes de Marruecos en la clasificación a cuartos de final del Mundial, al detener dos penales en la definición del partido ante España, el pasado 6 de diciembre.El guardameta es hijo de padres marroquíes y nació en Canadá. Tiene también un apego especial con los argentinos, tanto que dijo que ganaron contra España jugado "a lo Cholo Simeone", en referencia al entrenador del Atlético de Madrid. Además Bono juega en el Sevilla de España, donde comparte equipo con varios argentinos, incluidos el técnico Jorge Sampaoli y los futbolistas Erick Lamela y Gonzalo Montiel.Pero su conexión con los argentinos no termina ahí: Bono se reconoció fanático del club River Plate y de uno de sus máximos ídolos, el exfutbolista Ariel Ortega. Incluso bautizó a una de sus mascotas en su honor. "Mi perro se llama Ariel. Me encantaba Ortega. Van desapareciendo ese tipo de futbolistas. Era uno de mis jugadores favoritos y le puse el nombre al perro", dijo Bono al medio TyC. Ortega por su parte, le envió su camiseta de River Plate como regalo.El guardameta dijo tras el partido contra España por el Mundial de Catar: "Este buzo que utilicé hoy se lo voy a enviar a Ariel [Ortega], que ya me mandó una suya de River, del que soy hincha", según consigna Página 12.Marruecos, que pasó a cuartos de final por primera vez en su historia, se jugará el pase a semifinales este sábado 10 ante la selección de Portugal.

