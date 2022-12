https://sputniknews.lat/20221208/borrell-descarta-suspender-la-ayuda-militar-a-ucrania-para-terminar-el-conflicto-1133331356.html

Borrell descarta suspender la ayuda militar a Ucrania para terminar el conflicto

"Una parte de la opinión pública en Europa afirma que mientras más tiempo estemos ayudando a Ucrania más tiempo durará la guerra, que si queremos terminarla debemos dejar de apoyar a Kiev. Pero la pregunta es cómo terminaría. La guerra no puede terminar con la victoria de Rusia y la ocupación de Ucrania… Debemos seguir ayudando a Ucrania", dijo Borrell en un discurso sobre la inversión en defensa europea en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa.También afirmó que Ucrania "está luchando por su supervivencia" y al mismo tiempo "defiende nuestros valores comunes y nuestra seguridad".Asimismo, los países de la UE tienen previsto aumentar las inversiones en defensa en 70.000 millones de euros [73.650 millones de dólares] para 2025, comunicó Borrell."Debemos compensar los años del financiamiento insuficiente (…) Para hacerlo, el monto total de inversiones anunciadas por los Estados aumentará en 70.000 millones de euros hasta 2025", dijo el jefe de la diplomacia europea al intervenir en la conferencia anual Investing in European Defense.Además, Borrell indicó que la UE está dispuesta a financiar el incremento de la producción de armas y municiones para reponer las reservas de los países miembros del bloque comunitario.Según sus datos, 10 meses después del inicio del conflicto en Ucrania, se hizo evidente que las cadenas de suministro no son lo suficientemente eficaces y que las reservas de armas en los depósitos de los países europeos tampoco son suficientes.Borrell destacó que desde mayo de 2022, un grupo de trabajo de la UE, junto con los Estados miembros, ha evaluado sus necesidades en armas y municiones, incluidas las que tiene a través de la cofinanciación.En particular, indicó Borrell, la UE acordó previamente un nuevo instrumento de cofinanciación, que permitirá invertir 500 millones de euros en la producción de defensa en la primera etapa.En agosto pasado, los ministros de Defensa de la UE debatieron la iniciativa de la Comisión Europea de comprar de manera conjunta material de defensa como municiones y sistemas de defensa antiaérea.Borrell en más de una ocasión ha criticado la situación en el sector de defensa en Europa. En su opinión, para hacer más eficaces los gastos en defensa, se necesita una mayor integración en la industria de defensa entre los países de la UE.La situación en el ámbito de defensa europeo se agravó aún más debido a las entregas de armamento a Ucrania que vaciaron en gran medida los depósitos de armas en los países miembros del bloque comunitario.Borrell también criticó la disminución de la inversión en defensa en los países de la UE en las últimas décadas, frente al aumento del gasto en defensa en Rusia y China.Rusia efectúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial para, según el presidente ruso, Vladímir Putin, desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Numerosos países condenaron la operación rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.

