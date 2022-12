https://sputniknews.lat/20221208/brasil-es-favorito-para-superar-a-una-rocosa-croacia-en-los-cuartos-del-mundial-1133341629.html

Brasil es favorito para superar a una rocosa Croacia en los cuartos del Mundial

Brasil es favorito para superar a una rocosa Croacia en los cuartos del Mundial

MOSCÚ (Sputnik) — Las selecciones de Brasil y Croacia se medirán este 9 de diciembre en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA... 08.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-08T17:50+0000

2022-12-08T17:50+0000

2022-12-08T17:50+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

fútbol

⚽ deportes

neymar

brasil

croacia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1133341170_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_d90d01067310b4fbd664824250094518.jpg

Los brasileños tuvieron una fase de grupos tranquila a pesar de su derrota ante Camerún y vienen de dar una exhibición de fútbol durante los primeros 45 minutos de su choque de octavos ante Corea del Sur. De esta forma Brasil llega por octava vez de forma consecutiva a los cuartos de final de un Mundial.Ante los surcoreanos desataron toda su ofensiva y parte del famoso 'jogo bonito' que tanto caracterizó al fútbol brasileño, veremos si lo pueden repetir en este próximo encuentro.Con Richarlison como principal referente goleador, con tres tantos, los suramericanos cuentan con dos verdaderos cracks, como son Vinícius Junior y Neymar, ambos vieron puerta ante los surcoreanos y además suman dos y una asistencia, respectivamente, por lo que han tenido incidencia en cinco goles del equipo.Brasil dispone de un once muy potente y buenos jugadores de recambio, por lo tanto, es el rival a batir y un contrincante complicado para Croacia.Pero la selección balcánica, subcampeona del mundo en Rusia 2018, no es un manjar para nadie. Vienen de un fuerte grupo F –el único con dos equipos en cuartos–, en el que fueron segundos de Marruecos, pero no perdieron y llegan a esta eliminatoria tras superar en penales a Japón, el verdugo de Alemania y España.Croacia arriba a estos cuartos muy fortalecida, con el arquero Dominik Livakovic como gran figura, pero con veteranos como Iván Perisic, Marcelo Brozovic y su capitán Luka Modric, tirando del carro. Además de un Andrej Kramaric que se mueve bien en el área rival.El historial entre Brasil y Croacia es de cuatro partidos, dos en Copas del Mundo y dos amistosos.El primer duelo fue en la fase de grupos de Alemania 2006, victoria del Scratch por (1-0) y en Brasil 2014, con triunfo para los locales (3-1). Mientras que en amistosos, empataron (1-1) en 2005 y la verdeamarela se llevó el triunfo (2-0) en 2018. Por tanto, tres triunfos suramericanos y un empate en estos duelos directos.Pero esto es historia y este 9 de diciembre, en el estadio de la Ciudad de la Educación, se vivirá un nuevo capítulo entre Croacia y Brasil, con el ganador un poco más cerca de conquistar la Copa.

https://sputniknews.lat/20221207/las-hinchas-mas-guapas-del-mundial-2022-1133281944.html

brasil

croacia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

fútbol, ⚽ deportes, neymar, brasil, croacia, europa