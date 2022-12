https://sputniknews.lat/20221208/brasil-y-argentina-en-busca-de-la-gloria-en-catar-2022-1133340548.html

Brasil y Argentina en busca de la gloria en Catar 2022

Desde el inicio mismo de la competición muchos miraban al cuadro y valoraban la opción de que se dé uno de los duelos más esperados y parejos de la historia del fútbol, el clásico suramericano, entre el pentacampeón del mundo y el dos veces ganador de la Copa.En total, los dos grandes rivales se han visto las caras en 109 ocasiones con un balance muy parejo pues son 42 victorias para los brasileños y 41 para los argentinos, con 26 empates.La verdeamarelaBrasil se medirá a Croacia este 9 de diciembre en el primer partido de los cuartos de final del Mundial. Encuentro al que llegan tras dar una exhibición de fútbol durante los primeros 45 minutos de su choque de octavos ante Corea del Sur. Ante los surcoreanos desataron toda su ofensiva y parte del famoso 'jogo bonito' que tanto caracterizó al fútbol brasileño, pero veremos si lo pueden repetir en este próximo encuentro.Con Richarlison como principal referente goleador, con tres tantos, los suramericanos cuentan con dos verdaderos cracks, como son Vinícius Junior y Neymar, ambos vieron puerta ante los surcoreanos y además suman dos y una asistencia, respectivamente, por lo que han tenido incidencia en cinco goles del equipo.Brasil dispone de un once muy potente y buenos jugadores de recambio, por lo tanto, es el rival a batir y un contrincante complicado para Croacia.Pero la selección balcánica, subcampeona del mundo en Rusia 2018, no es un manjar para nadie. Vienen de un fuerte grupo F –el único con dos selecciones en cuartos–, en el que fueron segundos de Marruecos, pero no perdieron y llegan a esta eliminatoria tras superar en penales a Japón, el verdugo de Alemania y España.Croacia arriba a estos cuartos muy fortalecida, con el arquero Dominik Livakovic como gran figura, pero con veteranos como Iván Perisic, Marcelo Brozovic y su capitán Luka Modric, tirando del carro. Además de un Andrej Kramaric que se mueve bien en el área rival.Duelo interesante en el que lo brasileños son claros favoritos, pero esto es fútbol y todo es posible.La albicelesteMientras que Argentina enfrentará a Países Bajos en cuartos, en un duelo entre dos equipos que saben lo que es llegar a las finales pues los argentinos ha ganado dos veces 1978 y 1986, mientras que los europeos tiene una deuda con el trofeo, pero fueron subcampeones en tres ediciones: 1974, 1978 y 2010; y además semifinalista en otras dos ocasiones: 1998 y 2014.Argentina debutó con derrota 1-2 ante Arabia Saudita, pero logró sobreponerse y superar a México y Polonia para pasar a octavos como primeros de grupo.En el cruce ante Australia (2-1) apareció su estrella, Lionel Messi, para poner delante a los suramericanos que controlaron el partido pero se vieron pidiendo la hora en el final del mismo, en el que el portero Emiliano Martínez se vistió de héroe justo antes de la conclusión del encuentro.Messi es la estrella, capitán de este equipo y su máximo goleador con tres tantos en Catar, mucho de lo que la albiceleste haga dependerá de él, pero también se espera un aporte de los debutantes Julián Álvarez y Enzo Fernández.Mientras que los dirigidos por Louis van Gaal llegan a esta instancia tras haber realizado una buena fase de grupos con dos victorias y un empate. Pero su mejor rendimiento se vio en octavos donde solventaron sin muchos problemas por 3-1 a un rival complicado como Estados Unidos.La principal figura de los neerlandeses en este torneo es el atacante Cody Gakpo, que suma tres goles. Además, el plantel cuenta con jugadores muy destacados como el central Virgil van Dijk, el mediocampista Frenkie de Jong y el delantero Memphis Depay.Será un duelo equilibrado, con dos selecciones muy competitivas que tiene una historia en común y varios partidos claves, incluida la final del Mundial Argentina 1978, ganada por los locales.Brasil vs ArgentinaPero lo que todos esperan es el duelo entre la verdeamarela y la albiceleste y eso ya lo vaticinaban los aficionados argentinos que tras la victoria contra Australia cantaban en las tribunas del Ahmab bin Ali "¡Brasilero, brasilero, qué amargado se te ve, cada vez nos falta menos para volvernos a ver!"Y es que aunque todavía falta un encuentro crucial, los hinchas argentinos ya piensan en un posible enfrentamiento con Brasil en la semifinal, un superclásico esperado desde hace 32 años.Argentina y Brasil no se enfrentan en una Copa Mundial desde 1990, pero la rivalidad no ha parado de crecer desde entonces, con varios enfrentamientos regionales.Se vieron las caras en cuatro ocasiones en Copas del Mundo, con dos triunfos de los brasileños, un empate y una victoria de los argentinos, en ese Mundial de Italia 1990.Sin lugar a dudas es un partido muy mediático, máxime cuando en la cancha estarán dos de los futbolistas más influyentes de los últimos años, Messi y Neymar, amigos en lo personal y compañeros en el club francés Paris Saint-Germain.Pero por encima de ellos estarán dos países vecinos que se odian a muerte cuando de fútbol se trata y con una historia muy reciente como fue la victoria de Argentina 1-0 ante Brasil en el Maracaná, el año pasado en al final de la Copa América.Toca esperar por su desempeño del 9 de diciembre pero el 13 de diciembre –singular fecha para este encuentro–, se podrían medir en semifinales las dos grandes del fútbol suramericano en uno de los partidos más importantes de la historia de la Copa Mundial y el mayor duelo entre estas dos selecciones.

