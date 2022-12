https://sputniknews.lat/20221208/castillo-sufrio-las-consecuencias-de-haber-seguido-gobernando-con-la-constitucion-de-fujimori-1133317962.html

Castillo sufrió "las consecuencias de haber seguido gobernando con la Constitución" de Fujimori

Castillo sufrió "las consecuencias de haber seguido gobernando con la Constitución" de Fujimori

Sputnik conversó con Rogelio Rivas Toro, líder de la Runasur en Perú, sobre la destitución de Pedro Castillo. 08.12.2022

La destitución de Pedro Castillo, luego de que este intentara disolver el Congreso y establecer un Gobierno de emergencia, y el nombramiento de la vicepresidenta Diana Boularte en su lugar, es una nueva vuelta de rosca a la crisis política sinfin que vive el país.Gran parte de las organizaciones sociales que apoyaron a Pedro Castillo para llegar a la presidencia hablan de golpe de Estado, y le echan la culpa a que el presidente no logró elaborar una nueva Constitución."La Constitución de 1993 nos sigue gobernando. Pedro Castillo ha sido detenido y lamentablemente va a sufrir las consecuencias de haber seguido gobernando con esa Constitución de 1993", dijo a Sputnik Rogelio Rivas Toro, coordinador en Perú de Runasur, el espacio de unión de organizaciones sociales de Sudamérica ideado por el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).Con Castillo recién detenido, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió como jefa de Estado en el Congreso. Para Rivas se trata de "un acto de deslealtad con el presidente que la llevó a asumir este cargo de vicepresidenta".Para el coordinador de Runasur, el Gobierno de Boluarte nace con debilidad: "Sabemos que la derecha en Perú utiliza a las personas. Nunca se va a aliar con quienes no son de su entorno ni de su interés".Castillo y las organizacionesLa relación de las organizaciones sociales con Pedro Castillo fue complicada durante su mandato. Si bien lo apoyaron con votos para llegar a la presidencia, el idilio se rompió pronto porque consideraron que el presidente destituido no cumplía sus promesas de campaña.Castillo decidió patear el tablero al mediodía de este 7 de diciembre, cuando anunció la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia. Era una medida radical que los movimientos sociales le exigían desde hacía tiempo.Dos horas después el Congreso determinó quitarlo del cargo "por incapacidad moral". En dos anteriores oportunidades los congresistas de la oposición habían intentado declarar la vacancia de su cargo, pero no les alcanzaron los votos. Amparaban su pedido en las seis denuncias por supuesta corrupción que mantiene el ahora expresidente.En este contexto, Castillo ordenó disolver el Congreso pero no tuvo el apoyo de los militares y la Policía.Rivas es cercano al político y exmilitar Antauro Humala —hermano del expresidente Ollanta Humala—, quien es fundador del etnocacerismo, un movimiento que enaltece las raíces andinas del pueblo peruano. En 2005 se sublevó contra el entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), por lo cual estuvo preso hasta este año.El coordinador de Runasur coincidió con los consejos de Humala a Castillo, cuando estaba en la presidencia: tenía que desconocer la Constitución de 1993, elaborada durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), para volver a regirse por la carta magna de 1979. Si Castillo hubiera hecho esta movida, probablemente no lo habrían quitado del cargo y encarcelado, evaluó Rivas."El artículo 307 de la Constitución de 1979 dice claramente que esa carta magna no pierde vigencia si es que ha sido violentada por actos fuera del régimen legal ordinario. Es lo que ha pasado con el autogolpe de Fujimori de 1992, a partir del cual ha desconocido la Constitución de 1979", explicó.El sueño de la nueva constituciónEl compromiso de escribir una nueva constitución le garantizó a Castillo el apoyo popular necesario para llegar a la presidencia, en julio de 2021. El plan de convocar a referéndum para decidir sobre este aspecto le ocasionó los primeros choques con el Congreso, de mayoría opositora.Con la salida de Castillo de la presidencia, ese anhelo de tener una nueva Constitución ¿se desvanece o se fortalece?"Pedro Castillo salió presidente justamente porque dijo que iba a convocar a la Asamblea Constituyente. Pero hasta que esa Asamblea Constituyente se pueda realizar, se tendría que restituir la carta magna legal de 1979", opinó.En la tarde de este día tan particular para Perú, varias personas salieron a las calles para repudiar lo que consideraban un golpe de Estado. Queda ver hacia dónde evolucionará este nuevo conflicto en los próximos días.

