Catar 2022: cuartos de final con convincentes Brasil, Portugal, Inglaterra, Francia y... sin España

El Mundial de Catar 2022 está en la recta final. Quedan los mejores 8 combinados nacionales que disputarán la fase de los cuartos de final.

cuestión aparte

los partidos del mundial de catar 2022

⚽ deportes

fútbol

La "Furia Roja" repitió la mala suerte que tuvo en el Mundial de Rusia 2018, donde también –a pesar de que se perfilaba como uno de los favoritos– fue eliminada en los octavos de final por penaltis por la selección anfitriona.Cabe señalar que la fase de grupos trajo no pocas sorpresas, así, no supieron clasificar a los octavos Alemania, Bélgica, México y Uruguay.Por otro lado, no menos sorprendente fue al ascenso a la fase eliminatoria de Australia, Senegal o Corea del Sur.El 3 de diciembre se jugaron los primeros dos partidos de los octavos, en los que se enfrentaron Países Bajos-EEUU, y Argentina-AustraliaEl resultado de 3-1, a favor de los pupilos de Louis Van Gal es elocuente y lo dice todo. La única selección norteamericana sobreviviente no puso resistencia alguna a Denzel Dumfries y compañía.El ajustado 2-1 sobre Australia le dio a la selección argentina el boleto a los cuartos de final.Las acciones del esperado encuentro confirmaron el levante del combinado australiano, que no se amilanó y le jugó a la albiceleste de igual a igual hasta el pitazo final.La afición argentina debe agradecer al máximo posible al arquero de la selección, Emiliano Martínez, quien segundos antes del fin del partido, alargando su milagroso brazo izquierdo, tapó el remate de Garang Kuol debajo del arco y evitó así el empate de 2-2.El capitán argentino, Lionel Messi, se mostró concentrado, lúcido, y, antes de que se les enfríe el pastel a los de Scaloni, en el minuto 35, fiel al dicho 'Más sabe el diablo por viejo, que por diablo', sacó un disimulado zapatazo al palo derecho de Mathew Ryan, decretando el 1-0 parcial.En el min. 57, el portero australiano erró en salida y dejó el arco a merced de Julián Álvarez que solo tuvo que empujar la redonda, para ampliar la ventaja argentina a dos.La intriga renació en el min. 76, cuando Craig Goodwin remató desde fuera del área, la pelota dio en Enzo Fernández y se metió pegadita el palo izquierdo de Dibu Martínez.El viernes 9 de diciembre, Holanda y Argentina se verán las caras, por su pase a la semifinal, en un partido que de pronóstico reservado.El 4 de diciembre se midieron Francia-Polonia e Inglaterra-SenegalFrancia, después de su inesperada derrota ante Túnez en el útimo partido en el Grupo D (0-1) volvió a demostrar su poderío, venciendo muy cómodamente a Polonia, que salió a la cancha a cumplir con jugar, sin pretenciones de pase a los cuartos de final.Kyliam Mbappé estuvo con la mecha prendida y con un doblete a los minutos 74 y 90+1se ha convertido por el momento en el pichiche del Mundial con 5 goles.El tercer gol galo –el primero del partido– lo anotó Olivier Giroud, a los 44 minutos del primer tiempo.La nota sentimental estuvo a cargo del bombardero polaco Robert Lewandowski, quien se desquitó del penal fallado en la etapa de grupos y lo anotó en la valla francesa y así cerró el marcador final (3-1).El contundente 3-0 logrado por el combinado inglés no refleja objetivamente lo que ocurrió en el campo de fútbol ya que los pupilos del carismático estratega senegalés Aliou Cissé no supieron aprovechar sus chances de gol.Los demoledores golpes de los 'Tres leones' llegaron en poco más de 5 minutos en el final del primer tiempo. Jordan Henderson y el consagrado Harry Kane decretaron el destino del partido.En el segundo tiempo, se habían jugado poco más de media hora, cuando el mediocampista de ascendencia africana Bukayo Saka, sentenció el definitivo 3-0.El sábado 10 de diciembre, Francia e Inglaterra se jugarán su pase a la semifinal, en un partido no apto para cardíacos.El 5 de diciembre se enfrentaron en los octavos de final Croacia-Japón y Brasil-Corea del SurA la selección balcánica le costó trabajo igualar el marcador (0-1) tras el primer tiempo. En el min. 57 Perisic marcó el gol de empate. La prórroga terminó sin goles y todo se resolvió en la tanda de penales, donde los croatas fueron más acertados.A ritmo de ‘samba brasileira’ los pupilos de Tite pasaron a cuartos de final, mostrando sus afilados dientes, con un contundente 4-1 sobre la modesta Corea del Sur.De hecho que Neymar, Richárlison y compañía ya están posesionados entre los favoritos de la cita mundialista, pero, el favoritismo en el papel tendrán que ratificarlo en el campo de fútbol, ante rivales de mayor calibre.El viernes 9 de diciembre, Brasil se mide con Croacia, ya en los cuartos.El 6 de diciembre se jugaron los dos últimos partidos de los octavos y los dos sorprendieron. España cayó ante Marruecos, Portugal goleó a SuizaEl seleccionador de España, Luís Enrique ya ha recibido toda una avalancha de críticas, por no haber fichado a Sergio Ramos, por optar por tácticas erróneas, etc.Al fin de cuentas, la "Furia Roja", que hace cuatro años en Moscú empató a uno frente a Rusia y quedó eliminada por penaltis, esta vez ni siquiera supo marca un gol durante lo 90 minutos. También se ciero que tampoco lo permitió hacer a surival, Marruecos, pero seto no puede servir de consuelo.Por penales los africanos pasaron a los octavosSi bien la goleada de España a Costa Rica (7-0) en el partido inaugural del Grupo E fue para muchos demasiado tempranera, el huayco de goles propinado por los pupilos de Fernando Santos a Suiza (6-1) cayó a pelo, en el momento preciso, con elegancia y contundencia para todos los gustos.El joven atacante Gonzalo Ramos se puso a la espalda la gran responsabilidad de remplazar a Cristiano Ronaldo y con sus tres goles a la portería helvética le dijo al mundo entero que el legendario CR7 ya tiene sucesor.Portugal y Marruecos se medirán fuerzas, a fin de pasar a semifinales el sábado 10 de diciembre, en el partido estelar de la noche.

