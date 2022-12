https://sputniknews.lat/20221208/como-operan-y-que-hacen-los-trenes-blindados-rusos-en-ucrania--video-1133322789.html

¿Cómo operan y qué hacen los trenes blindados rusos en Ucrania? | Video

Rusia es uno de los pocos países del mundo que opera una flotilla de trenes blindados que se usan activamente en la zona de combates en el marco de la... 08.12.2022, Sputnik Mundo

Dichas máquinas se usan principalmente para despejar los ferrocarriles de dispositivos explosivos, así como de otros tipos de obstáculos. De hecho, precisamente por esta razón la locomotora del tren se encuentra en su parte media, y no delante, como estamos acostumbrados a ver en los trenes civiles.Mientras tanto, en la parte delantera el tren es liderado por una plataforma que solo lleva una carga especial para aumentar su peso. De tal modo, al toparse de manera inesperada con un dispositivo explosivo, quedará dañada nada más esta plataforma, que obviamente, a diferencia de la locomotora, no es vital para el tren.El trabajo de los operarios de estos trenes no es solo desminar y asegurar las vías de ferrocarriles, sino también acompañar a trenes convencionales en su trayecto. Además, disponen de los medios necesarios para realizar ciertas reparaciones de las vías y puentes.Para ello, todos los vagones están protegidos por unas placas de acero de entre 10 y 20 mm de grosor, y adicionalmente dentro están reforzados por sacos de arena, lo cual es suficiente para proteger a los tripulantes contra prácticamente todo tipo de armas de fuego. Para hacer frente al enemigo, los trenes están armados con cañones antiaéreos, ametralladoras, lanzagranadas automáticos y tienen además posiciones de francotiradores.El Ministerio de Defensa no ha especificado cuál de los trenes que están actualmente en servicio se muestra en el video, pero todo indica que se trata del Amur.

