Finlandia aprueba de modo preliminar solicitudes de Turquía de suministro de armas

La intervención del ministro, que se encuentra de visita en Turquía por invitación de se homólogo turco, fue retransmitida por internet por el Gobierno finlandés.El ministro recordó que Turquía todavía no ha dado una respuesta clara a la aprobación de la solicitud de Finlandia y Suecia de ingreso en la Alianza Atlántica.Según afirmó al periódico Ilta-Lehti una fuente diplomática, Turquía no aprobará estas solicitudes antes de la celebración de los comicios fijados en el país para la próxima primavera."En Bruselas esperan que Turquía encuentre tiempo después de las elecciones para avalar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN", señaló la fuente al subrayar que debe hacerse antes de la cumbre de verano de la OTAN, que se desarrollará en Vilna.La operación militar de Rusia hizo que Finlandia y Suecia revisaran su política de neutralidad. El 18 de mayo, ambos países presentaron sus solicitudes de adhesión a la OTAN. Para incorporarse al bloque, Finlandia y Suecia necesitan recabar la aprobación unánime de los 30 Estados miembros.Sin embargo, Turquía bloqueó el trámite de las solicitudes. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara no puede dar el visto bueno a la admisión de Finlandia y Suecia, porque apoyan el terrorismo y sus organizaciones, en particular, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, proscrito en Turquía.

