Más de 400 periodistas han sido agredidos por agentes del Estado en Chile desde 2019

Más de 400 periodistas han sido agredidos por agentes del Estado en Chile desde 2019

Desde el estallido social de 2019 han aumentado las agresiones a periodistas durante sus labores en Chile. El Observatorio del Derecho a la Comunicación... 08.12.2022

El periodista Daniel Labbé fue detenido por Carabineros de Chile (policía militarizada) el 21 de enero de 2021, mientras registraba una manifestación en Plaza Dignidad de Santiago. Le dieron varios golpes de puño y le rompieron el labio. Fue llevado a una comisaría en donde estuvo en un calabozo encadenado de manos y pies durante toda la noche."Alrededor de las 20:00 horas, ya quedaba menos gente, Carabineros empezó a echar, a empujar a los que quedaban, incluyendo a la prensa", recordó Labbé en conversación con Sputnik.Carabineros ocupó sus carros disuasivos para que los manifestantes abandonaran el sector y, tras ellos, comenzó una arremetida en las calles aledañas para detener a quien se les cruzara por enfrente.El periodista tomó la decisión de no correr de Carabineros, puesto que él se encontraba registrando las manifestaciones en el ejercicio de sus funciones como periodista. Además, Labbé portaba su credencial de prensa."Decidí quedarme ahí porque no estaba haciendo nada, yo me encontraba registrando. En eso, un carabinero viene hacia mí brutalmente, bruscamente. Lo único que hice fue protegerme del golpe que ese loco me dio", contó el periodista.La carpeta investigativa que abrió la Fiscalía en contra de Labbé se basa solo en testimonios de Carabineros. Incluso pasaron por alto las fotografías y videos en los que el periodista se identifica como tal y no declararon la ilegalidad de su detención.Labbé explicó que todas las acusaciones de Carabineros son falsas. Incluso, se lo ubica en una calle donde él no estaba al momento de su detención. El juicio en contra del periodista continúa en tribunales y la Fiscalía determinó que los hechos son constitutivos del delito de desórdenes públicos previsto, por lo que pide una pena de 360 días de presidio menor en su grado mínimo.Datos que preocupanLa situación vivida por Labbé no es la única ni menos un caso aislado. El Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, ha registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público contra comunicadores entre 2019 y 2021.Se trata de amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación. La mayoría de estas agresiones y actos de hostigamiento ocurrieron cuando los trabajadores se encontraban realizando cobertura informativa de movilizaciones y fueron cometidos principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros.Según el Informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se documentaron 171 ataques a la prensa.En 2020 durante la pandemia se contabilizaron 105 ataques: 75 fueron detenciones arbitrarias bajo el pretexto de incumplimiento a la normativa de prevención sanitaria o de resistirse a la autoridad. Hubo un incremento del uso de gases disuasivos y carros lanzagua contra la prensa. En 2021 se constataron 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado.Hostigamientos y detenciones bajo el nuevo GobiernoEn agosto de 2022, la Policía de Investigaciones de Chile interceptó y transcribió llamadas de periodistas con Héctor Llaitul, el líder mapuche detenido el 24 de agosto, entre ellos, la corresponsal de Sputnik Carolina Trejo, quien un mes más tarde fue detenida por Carabineros mientras registraba el tercer aniversario del estallido social.El presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada, dijo a Sputnik que producto de la represión ejercida por los agentes del Estado hubo "que levantar un equipo de veedores por el derecho a la comunicación, que era un grupo de periodistas que salíamos a proteger directamente a los colegas frente a situaciones de vulneración a la libertad de expresión y también al ejercicio de la prensa".Debido a los graves atentados contra el ejercicio periodístico, Chile bajó 28 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa elaborado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras; pasó del puesto 51 al 82 en tan solo un año.Danilo Ahumada contó a Sputnik que han puesto varias querellas en contra del Estado por atentar con la libertad de prensa y en protección de algunos periodistas, pero señala que la situación se ha vuelto "bastante compleja".El propio presidente del Colegio de Periodistas fue detenido. "Estuve 30 horas en un calabozo. Yo estaba grabando con cámara y Carabineros me lanzó gas pimienta a la cara".Ahumada cuenta que luego de eso se querelló contra el funcionario policial, pero la investigación no avanzó producto de que se ha "naturalizado" el accionar de la policía uniformada.

