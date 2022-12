https://sputniknews.lat/20221208/occidente-otra-vez-ve-amenaza-en-declaracion-rusia-no-sera-primera-en-emplear-armas-nucleares-1133347317.html

Occidente ve una "amenaza" en la declaración: "Rusia no será la primera en emplear armas nucleares"

Occidente ve una "amenaza" en la declaración: "Rusia no será la primera en emplear armas nucleares"

Así interpreta el Departamento de Estado de EEUU la declaración de Putin. Perú y su constante crisis política con los presidentes. No hay lugar para ucranianos... 08.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-08T19:16+0000

2022-12-08T19:16+0000

2022-12-08T19:46+0000

octavo mandamiento

occidente

armas nucleares

perú

pedro castillo

golpe de estado

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1133347038_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_24b3a1d880abad7f11e02621fc84219c.png

Occidente otra vez ve "amenaza" en declaración "Rusia no será primera en emplear armas nucleares" Occidente otra vez ve "amenaza" en declaración "Rusia no será primera en emplear armas nucleares"

Occidente otra vez encontró una "amenaza" en la declaración de Putin de que "Rusia no será la primera en emplear armas nucleares"La cadena Euronews, que tituló "Putin esgrime la amenaza nuclear: 'Rusia nunca sería la primera en utilizar esas armas'", cita las palabras del portavoz del Departemaneto de Estado de EEUU, Ned Price."Creemos que cualquier declaración de este tipo sobre armas nucleares es absolutamente irresponsable. Va en contra de la propia declaración que Rusia firmó formalmente en enero de este año en el Consejo de Seguridad de la ONU. Va en contra de la declaración realizada por funcionarios rusos incluso en las últimas semanas, reafirmando ese principio tan simple sobre una guerra nuclear", concluyó Ned Price.El miércoles, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Rusia, Svetlana Makovétskaya, directora de la fundación Centro de Análisis Civil e Investigaciones Independientes GRANI", al referirse al tema de la amenaza de una guerra nuclear, dirigíó a Putin las siguientes palabras."Como un gesto de buena voluntad, podría ser su declaración personal de que Rusia, bajo ninguna circunstancia, no será primera en emplear armas nucleares, y en este contexto tal vez convendría precisar las bases de nuestra política estatal de contención nuclear"."Respecto a la amenaza de una guerra nuclear (...) para ser honesto, esa amenaza está creciendo", dijo Putin respondiendo a Makovétskaya."Sin embargo, tenemos una estrategia para nuestro uso de medios de defensa (...) todo gira en torno al llamado ataque de represalia, es decir, cuando nos atacan, contraatacamos", subrayó."Tenemos estos medios, y están en una forma más avanzada y moderna que los de cualquier país nuclear, es obvio. (...) Evidentemente, esto es un elemento disuasorio, no para expandir los conflictos, sino un factor de contención y espero que todos lo entiendan", especificó.Perú y su constante crisis política con los presidentesPerú ha despertado con una nueva presidenta de la noche a la mañana, luego de la crisis política creada por el hoy expresidente Pedro Castillo que fue arrestado luego de realizar un golpe de Estado este miércoles.El arresto de Castillo, se suma a los constantes escándalos políticos de los presidentes que han pasado por este país suramericano, generando así una crisis más de gobernabilidad.Es por eso que invitamos a dos expertos para que nos hablen de las razones de estas crisis en Perú: Carlos Mamani aliaga, director del think-tank Proyecto Patria y su secretario Cesar Chillon Rojas.Reino Unido le planta cara a China, pero ¿puede costearlo?Después de que el primer ministro británico, Rishi Sunak, declarara que la "era dorada" de las relaciones con China ha terminado, un consejo municipal de Londres le negó el permiso para que China construya su nueva embajada.La tensión con China crece, aunque la situación económica del Reino Unido es cada vez más difícil. Incluso al punto de generar el crecimiento del movimiento independentista en Escocia.Angela Merkel confiesa que los Acuerdos de Minsk eran para "darle tiempo a Ucrania"Alemania estaba en contra de la adición de Ucrania y Georgia a la OTAN, debido a que los países no tenían las condiciones necesarias para ingresar a esta organización. Por eso, los Acuerdos de Minsk se firmaron para "darle tiempo a Ucrania" y así esa nación pudiera tener las condiciones necesarias de ingreso, dijo Merkel en untrevista con el medio digital Die Zeit.Ante las declaraciones de Merkel, el Ministerio de Exteriores de Rusia denunció que Occidente nunca ha tenido la intención de cumplir los Acuerdos de Minsk, para la búsqueda de una solución al conflicto en Ucrania.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

occidente

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

occidente, armas nucleares, perú, pedro castillo, golpe de estado, аудио