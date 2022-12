https://sputniknews.lat/20221208/por-que-china-resulta-mas-atractiva-para-arabia-saudita-que-estados-unidos-1133309077.html

¿Por qué China resulta más atractiva para Arabia Saudita que Estados Unidos?

La visita del dirigente chino Xi Jinping a Arabia Saudita, que se realiza de 7 a 9 de diciembre, podría tener repercusiones positivas en el mercado mundial de... 08.12.2022, Sputnik Mundo

Xi Jinping visita Arabia Saudita por primera vez desde 2016. La visita se realiza por la invitación del rey Salmán bin Abdulaziz, con quien el dirigente chino mantiene una relación personal. También está previsto que Riad acoja la primera cumbre China-Árabe y la cumbre China-Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG).En 2016, la cumbre de Riad se saldó con la firma de 14 documentos de cooperación. Esta vez se espera que se firmen 20 acuerdos por un valor de más de 29.000 millones de dólares. Además, China y Arabia Saudita tienen previsto firmar un documento de asociación estratégica, así como un plan para armonizar los programas a largo plazo de ambos Estados. La visita consolidará las tendencias positivas en los lazos chino-árabes, que se vienen desarrollando desde hace tiempo, y también tendrá un efecto estabilizador en el mercado mundial del petróleo, declaró a Sputnik la investigadora principal del Instituto de Estudios Orientales de la Academia Rusa de Ciencias, María Pajómova.También agregó que es evidente que China "no está de humor para grandes movimientos indeseables en el mercado del petróleo, ni siquiera en términos de precios" y está decidida a estabilizar el mercado.En vísperas de la visita, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicó un informe sobre las relaciones chino-árabes en la nueva era, que cita la pronta firma de un acuerdo de zona de libre comercio con el CCEAG como uno de los objetivos de China. La investigadora del Instituto de Asia Occidental y África de la Academia China de Ciencias Sociales He Wenping no descartó la firma de este acuerdo durante la actual visita.La experta anotó, además, que bajo el impacto de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, la economía mundial está en recesión, y todos los países intentan encontrar vías para salir del estancamiento económico. En este contexto, aclaró, las demandas económicas de cooperación entre China y los Estados árabes del golfo son más fuertes que nunca, ya sea para el suministro de energía o el comercio de otras categorías de bienes.He Wenping está convencida que el gran interés mutuo por diversificar el comercio sirve de telón de fondo favorable al establecimiento de una zona de libre comercio entre China y los países del CCEAG.Asimismo, María Pajómova también observó que hay una correlación directa entre la visita y la publicación del informe sobre las relaciones chino-árabes en la nueva era. Según ella, la visita contribuirá a poner en práctica las prioridades políticas de China en Oriente Próximo.Aparte de eso, destacó que el factor cultural en las relaciones con China se valora positivamente en el mundo árabe, "en contraste con el enfoque occidental". "La oferta china de cooperación cultural pretende preservar la diversidad de civilizaciones. China subraya que no busca la unificación de valores, sino que, por el contrario, pretende respetar las particularidades culturales de su socio. El informe del Ministerio de Asuntos Exteriores chino refleja el respeto de China por las tradiciones del islam y la cultura islámica. Occidente pretende imponer sus supuestos valores democráticos. La línea de China es más relevante y comprensible en Oriente Árabe", puntualizó.La visita de Xi Jinping a Arabia Saudita y Egipto en 2016 estimuló la promoción de la iniciativa de la Franja y la Ruta en los países árabes. Pajómova cree que, tras la actual visita del líder chino, también cabe esperar que aumente la influencia de China en la región.Pero al mismo tiempo, la analista afirma no ver que EEUU haga lo mismo. Aseguró que China va por delante de EEUU tanto en el aspecto económico, como en el militar, y que "la cooperación militar con el mundo árabe también podría ser un factor importante para reforzar la diplomacia china junto con la economía".Se espera que la visita de Xi Jinping eleve a un nuevo nivel las relaciones de China con el mundo árabe.

