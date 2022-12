https://sputniknews.lat/20221208/que-conclusiones-deberiamos-sacar-de-la-historica-cumbre-de-washington-de-1987-1133322148.html

¿Qué conclusiones deberíamos sacar de la histórica Cumbre de Washington de 1987?

Del 8 al 10 de diciembre de 1987 se celebró en la capital de EEUU una cumbre soviético-estadounidense, conocida como la Cumbre de Washington. Un logro... 08.12.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

eeuu

embajadas

tratado inf

desarme nuclear

mijaíl gorbachov

ronald reagan

"El camino hasta llegar a este resultado fue largo y arduo. Muchos creen que fue el comienzo de una nueva era en la historia mundial, un periodo en el que se puso fin a la enemistad irreconciliable entre los dos sistemas y el nacimiento de conceptos diferentes en las relaciones internacionales", recordaron en la embajada.Asimismo, los diplomáticos destacaron la importancia que esta cumbre debería tener para los políticos estadounidenses que ahora están en el poder. En particular, les aconsejaron a los líderes de EEUU revisar acontecimientos de aquellos días, así como estudiar las memorias de Gorbachov y los diarios de Reagan. En el informe de la misión diplomática rusa se detalla que en estas publicaciones se nota que "el nivel de desconfianza mutua [entre EEUU y entonces la URSS] seguía siendo muy alto" en estos años. No obstante, las partes eran conscientes de la importancia del proceso de negociación, sobre todo, de la búsqueda de un compromiso para todo el mundo, según la embajada. Así, ambos líderes buscaron oportunidades de celebrar reuniones y evitar la confrontación abierta entre dos potencias."La conclusión es que, a pesar de toda la aparente intransigencia, el antagonismo en los enfoques para resolver ciertos problemas en las relaciones bilaterales, es necesario oír y escuchar al socio, comprender y aceptar las preocupaciones relacionadas con las garantías de seguridad del Estado, y no tratar de engañar. Hay demasiados espectadores, no hay forma de ocultar las trampas", afirmaron desde la embajada.Finalmente, la embajada instó a EEUU a trabajar "honestamente" y no despreciar los intereses rusos. También advirtió que el país norteamericano debe abstenerse de llevar a cabo una política exterior basada en la sensación de "su propia exclusividad y superioridad". Según la misión diplomática, este punto de vista comparten los ciudadanos de Estados Unidos.Además, la embajada mencionó que en junio de 1991 la URSS había destruido 1.846 sistemas de misiles, precisando que aproximadamente la mitad de ellos eran misiles fabricados que no estaban en servicio. Por su parte, EEUU destruyó solo 846. Así, subrayaron que Rusia está dispuesta al diálogo únicamente sobre la base del principio de igualdad de derechos.

