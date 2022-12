https://sputniknews.lat/20221208/turquia-atasco-en-el-bosforo-se-debe-a-negativa-de-companias-a-proporcionar-seguros-1133336300.html

Turquía: atasco en el Bósforo se debe a negativa de compañías a proporcionar seguros

EL CAIRO (Sputnik) — La Autoridad Marítima de Turquía acusó a las compañías de la Unión Europea de negarse a facilitar documentos de seguro para el paso de... 08.12.2022, Sputnik Mundo

En este contexto, el ente calificó de inaceptable la presión sobre Turquía por un atasco de petroleros en el Bósforo.Las autoridades turcas señalaron que seguirán exigiendo los documentos del seguro.Al mismo tiempo, la autoridad anunció el desarrollo de un plan para salir de forma segura de los atascos de los petroleros, cuyos propietarios no pueden proporcionar cartas de seguro.El 5 de diciembre, según el diario Financial Times, una veintena de petroleros hacían cola para cruzar los estrechos turcos, supuestamente porque Ankara comenzó a exigirles un seguro de protección e indemnización (P&I) cubriendo incidentes como derrames de petróleo y colisiones.El periódico ve en ese atasco una primera señal de que el tope de precio impuesto al petróleo ruso podría perturbar los flujos mundiales de combustible más allá de las exportaciones de Rusia.El Grupo de los Siete, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la UE y Australia se negaron a adquirir petróleo ruso a un precio mayor que 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre. Rusia ya dejó claro que no aceptará este tope ni va a exportar nada en detrimento propio.

