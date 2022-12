https://sputniknews.lat/20221209/argentina-avanza-a-cuartos-y-mantiene-vivo-el-corazon-de-america-latina-en-catar-2022-1133394034.html

Argentina avanza a semifinales y mantiene vivo el corazón de América Latina en Catar 2022

Argentina avanza a semifinales y mantiene vivo el corazón de América Latina en Catar 2022

Tras derrotar en penales al conjunto neerlandés, la selección albiceleste se convirtió en el único equipo latinoamericano que tiene probabilidades de ganar la... 09.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-09T21:56+0000

2022-12-09T21:56+0000

2022-12-09T22:30+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

los partidos del mundial de catar 2022

argentina

⚽ deportes

fútbol

países bajos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1133395298_0:81:1025:657_1920x0_80_0_0_efe99c0d7b0afc7bdd6b9f8dc63de26b.jpg

En un partido que fue llevado hasta el límite, Argentina consiguió doblegar al cuadro de Louis van Gaal y mantener su sueño mundialista, ya que el país latinoamericano no alza una Copa desde el Mundial de México 1986. En el tiempo regular, los goles argentinos fueron obra de Nahuel Molina al minuto 35 y de Lionel Messi al 73, de penal.Sin embargo, los neerlandeses contraatacaron en la recta final del juego y consiguieron empatar el marcador 2-2, con anotaciones de Wout Weghorst, la estrella del Beskitas JK, al 83 y al 90+11. La selección albiceleste dirigida por Lionel Scaloni se medirá en la fase de semifinales contra Croacia, que horas antes derrotó, también en penales, al equipo brasileño, que se despidió del Mundial de Catar con lágrimas en los ojos. El partido entre Argentina y Croacia está programado para el martes 13 de diciembre a las 19:00 horas GMT. La otra semifinal se disputará entre los ganadores de los partidos de Inglaterra vs. Francia y Marruecos vs. Portugal. El presidente argentino, Alberto Fernández, publicó un mensaje de felicitación al equipo albiceleste, en el que incluyó una fotografía de Lionel Messi y el portero Dibu Martínez, quien fue considerado el héroe del partido contra Países Bajos.

https://sputniknews.lat/20221209/croacia-vence-por-penales-a-brasil-y-pasa-a-semifinales-1133388465.html

argentina

países bajos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

los partidos del mundial de catar 2022, argentina, ⚽ deportes, fútbol, países bajos