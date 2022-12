https://sputniknews.lat/20221209/celine-dion-revela-que-padece-una-enfermedad-neurologica--1133357551.html

Céline Dion revela que padece una enfermedad neurológica

La cantante canadiense Céline Dion aseguró que padece un trastorno neurológico raro conocido como el síndrome de la persona rígida, el cual le ha impedido... 09.12.2022, Sputnik Mundo

Mediante un videomensaje compartido en redes sociales y con un gesto afligido, la intérprete, de 54 años, explicó que recibió su diagnóstico recientemente y dijo que ha batallado por razones de salud desde hace tiempo."Esto significa que no estaré lista para comenzar de nuevo mi gira en Europa para febrero", añadió la artista, famosa internacionalmente por interpretar una de las canciones centrales de la película Titanic, My Heart Will Go On. La cantante dijo estar acompañada de un equipo de médicos y terapeutas con los que lucha para restablecer su condición de salud y retomar su carrera con normalidad, además de agradecer el apoyo de su familia."Pero tengo que admitir que ha sido una batalla. Todo lo que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más amo hacer", agregó. El síndrome de la persona rígida se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y piernas, que muchas veces se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto, explica el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos. "Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar las cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada", comentó Céline Dion La cantante mencionó que se trata de una enfermedad poco común que afecta a alrededor de solo un millón de personas en todo el mundo. Los espasmos provocados por este trastorno a veces son tan fuertes que pueden detonar la fractura de un hueso.

