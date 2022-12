https://sputniknews.lat/20221209/condena-a-cristina-fernandez-de-kirchner-otro-abuso-del-aparato-judicial-1133363700.html

Condena a Cristina Fernández de Kirchner: ¿otro abuso del aparato judicial?

Condena a Cristina Fernández de Kirchner: ¿otro abuso del aparato judicial?

Tras la condena a seis años de prisión contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la investigadora Silvina Romano dialogó con GPS... 09.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-09T09:24+0000

2022-12-09T09:24+0000

2022-12-09T09:24+0000

gps internacional

argentina

lawfare

condena

colombia

farc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1133363553_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c2b85e029ab788127bf81712f5cc07bc.jpg

Condena a Cristina Fernández de Kirchner: ¿otro abuso del aparato judicial? Condena a Cristina Fernández de Kirchner: ¿otro abuso del aparato judicial?

Presidentes y líderes políticos latinoamericanos respaldaron a la vicepresidenta de Argentina tras la condena a seis años de prisión. Asimismo, apuntaron contra el Lawfare que, al igual que a otros referentes del progresismo latinoamericano, busca inhabilitar políticamente a la lideresa del kirchnerismo.Como la mayoría de los procesos de judicialización de líderes en América Latina, "no son de un día para el otro y tienen que ver con una forma sistemática con la que va operando el aparato judicial", indicó. Sobre ello, "determinados sectores de la política se van apropiando de es aparato para generar un acoso judicial", aseveró. A modo de ejemplo, "en el caso particular de Cristina Fernández, desde el 2004 a la actualidad se le han interpuesto alrededor de 650 denuncias", indicó.¿Cuál es el impacto político de este proceso de judicialización?Lo que sucede en las causas que se le han imputado en su contra, así como ocurrió con Correa en Ecuador y Lula da Silva en Brasil, "es que no hay pruebas fuertes y de calidad institucional para dar cuenta de este tipo de sentencias", explicó la investigadora. Asimismo, "existen una serie de inconsistencias muy graves en el debido proceso judicial", añadió. El impacto político de esta sentencia es enorme, "porque no es contra de la lideresa, sino contra un proyecto político", concluyó.Colombia: actos de violencia ponen a prueba la iniciativa de Paz TotalLuego de cuatro décadas de neoliberalismo "en Colombia está todo por hacer", dijo a Sputnik y M24 el investigador colombiano Javier Calderón.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario tras una emboscada de disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento del Cauca (oeste), que dejó 6 militares muertos y varios heridos. En este marco,"estos cuatro meses de Gobierno han sido vertiginosos", indicó el investigador colombiano.En ese sentido, "para poder desarrollar ese cambio se requiere construir mayorías en el Congreso, consensos con sectores no necesariamente cercanos al progresismo, pero que son importantes para lograr aprobar las leyes y construir las reformas que se necesitan para transitar ese camino", sostuvo. Uno de los temas centrales ha sido el de la Paz Total, "lo cual fue un proyecto que ya viene encaminado", indicó. En este sentido, "se seguirán desarrollando acuerdos para desescalar el conflicto", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre las perspectivas críticas hacia la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.Literatura uruguayaEl nuevo libro del escritor uruguayo Diego Fischer fue el foco de nuestro cierre cultural en M24. Con el autor dialogamos sobre "Sufrir en silencio", que trata sobre la vida de la poetisa uruguaya María Eugenia Vaz Ferreira.

argentina

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

argentina, lawfare, condena, colombia, farc, аудио