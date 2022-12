Cuidado: el estrés te afecta la vista

https://sputniknews.lat/20221209/cuidado-el-estres-te-afecta-la-vista-1133390968.html

Una investigación confirmó que el estado de tensión, acelera el envejecimiento de los ojos y aumenta el riesgo de padecer glaucoma. Una especialista explica cómo prevenir o reducir daños.

La pandemia por COVID-19 aumentó un 25% los casos de ansiedad y depresión en todo el mundo. Éstos son problemas que afectan a la salud mental, en gran parte, como consecuencia del estrés, aunque no hay mediciones concretas sobre el porcentaje de la población mundial que lo padece.Investigadores de la Universidad de California detectaron que el estrés crónico acelera el envejecimiento de los ojos y en consecuencia, esto contribuye a la aparición del glaucoma.El estudio fue publicado en la revista científica Aging Cell y realizó pruebas experimentales en ratones pero que brindan resultados que pueden transpolar al ojo humano, por las características similares a las nuestras del roedor.Allí detectaron cómo el estrés aumenta la presión intraocular en el ojo y afecta al tejido de la retina causando cambios epigenéticos [modificaciones genéticas del ADN] similares al envejecimiento natural."Toda la vida los pacientes nos preguntaban si tenía algo que ver el estrés con el glaucoma y siempre se dijo que no. Y últimamente se ha visto que esto no es así", agregó Varallo.El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico y afecta principalmente a las personas entre los 40 y los 80 años de edad."Lo que le sucede a las personas con glaucoma es que su nervio óptico comienza a morir. Eso, que sería una neuropatía óptica, lo que lo está enfermando, que sus neuronas se mueran, es que esa persona tiene una presión ocular demasiado alta para lo cual su nervio óptico no puede resistir", explicó Varallo.No hay síntomas claros que puedan alertar sobre esta enfermedad. Pero es importante la realización de estudios preventivos en quienes tienen antecedentes familiares y una posible predisposición genética pues, si se detecta a tiempo, se pueden prevenir daños mayores. Esta patología puede llevar hasta a una ceguera irreversible, si no es tratada de forma prematura, según la especialista.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

