De Kuczynski a Boluarte: ¿por qué Perú tuvo seis presidentes en cuatro años?

La crisis política ya se ha vuelto una costumbre para los peruanos, que han visto a seis personas calzarse la banda presidencial entre 2018 y 2022.

La destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú completa un ciclo de seis presidentes en un período de cuatro años que ilustra claramente la inestabilidad política que ha sufrido el país suramericano en los últimos años.En efecto, desde que Pedro Pablo Kuczynski fue destituido por el Congreso peruano el 23 de marzo de 2018, la nación andina ha tenido encadenados a otros cinco presidentes más en tan solo cuatro años, hasta llegar a Dina Boluarte, la actual mandataria y primera mujer en llegar al Palacio de Gobierno.Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, fue el último presidente peruano que logró culminar su mandato y entregar la banda presidencial a su sucesor, electo en comicios. Desde entonces, todos los que se calzaron la banda presidencial roja y blanca acabaron destituidos entre acusaciones de corrupción o quebrantos institucionales.Además, desde 2016 solo dos presidentes peruanos asumieron luego de ganar elecciones: Kuczynski tras vencer en los comicios de abril de 2016 y Castillo al imponerse en abril de 2021. Los demás accedieron como sus respectivos suplentes o llegaron desde el Congreso.La lista incluye, además, dos casos particularmente sorprendentes: uno es el de Manuel Merino, quien solo gobernó durante cinco días en noviembre de 2020 y, más curioso aún, el de Mercedes Araoz, que no fue presidenta de forma legítima, pero se juramentó como "presidenta en funciones" durante un solo día en el marco de un conflicto institucional en septiembre de 2019.La fragilidad políticaPedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018)Kuczynski ganó las elecciones de 2016 en segunda vuelta, con escaso margen sobre su competidora Keiko Fujimori. Su victoria electoral, en la segunda ocasión en que aspiraba a la Presidencia, se sustentaba en su perfil de centroderecha liberal y su experiencia como ministro de Economía y primer ministro durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y sus fuertes conexiones con bancos y organismos financieros a nivel internacional y especialmente en EEUU.Sin embargo, su prestigio comenzó a derrumbarse en diciembre de 2016, apenas unos meses después de asumir el cargo, cuando se conoció que favoreció a la empresa constructora Odebrecht mientras fue primer ministro de Toledo. El presidente logró sortear una moción de vacancia en el Congreso, aunque su popularidad y apoyo parlamentario decayó.Buscando el respaldo de la bancada fujimorista, en 2017 Kuczynski concedió un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), una decisión que despertó el descontento de millones de peruanos y la condena de organizaciones internacionales de derechos humanos.Antes de que se votara una segunda moción de vacancia en su contra, se difundieron una serie de videos en los que Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, ofrecía dinero para votar en contra de la vacancia. La difusión de las imágenes motivó la renuncia de Kuczynski, que se efectivizó el 23 de marzo.Martín Vizcarra (23 de marzo de 2018 al 9 de noviembre de 2020)La salida de Kuczynski dejó la Presidencia en manos de su vicepresidente, Martín Vizcarra, que había comenzado el Gobierno como ministro de Transportes pero, luego de renunciar cuestionado por la oposición, había sido enviado a Canadá como embajador del Perú. Vizcarra debió regresar al país para asumir la Presidencia y montó un Gobierno que estuvo marcado por los constantes enfrentamientos políticos con el Congreso, liderado por el fujimorismo, y el Tribunal Constitucional.Las discrepancias llevaron a que Vizcarra resolviera disolver el Congreso, al considerar que el legislativo había negado la confianza a un segundo gabinete dentro del mismo período de Gobierno (teniendo en cuenta el período de Kuczynski). Los comicios legislativos de enero de 2020 arrojaron un parlamento fraccionado que tampoco aseguró paz política a Vizcarra.En noviembre de 2020, una nueva moción de vacancia consiguió los votos necesarios para destituir al presidente, señalado por la oposición por supuestos casos de corrupción. Al no haber vicepresidentes en la línea de sucesión, la Presidencia quedó en manos del entonces presidente del Congreso, Manuel Merino.Sin embargo, la salida de Vizcarra, que en el momento era considerado el político peruano con mayor aprobación, desató protestas contra los congresistas que llevaron a cabo la vacancia.Manuel Merino (10 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2020)Merino asumió la Presidencia con el objetivo de convocar a elecciones generales en 2021. Sin embargo, las protestas contra la vacancia de Vizcarra no se detuvieron y alentaron un escenario político en contra de su figura y su partido, Acción Popular.La gestión de Merino fue señalada como responsable de una violenta represión que culminó con la muerte de dos manifestantes.El 15 de noviembre, Merino presentó la renuncia irrevocable a su cargo, a menos de completarse una semana de su asunción.Francisco Sagasti (17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021)Apremiados por la inestabilidad política y la ausencia de una línea de sucesión presidencial clara, el Congreso peruano debió acordar la designación de un presidente interino que pudiera mantener cierta estabilidad hasta las elecciones de 2021.Tras varias negociaciones entre los partidos en el Congreso, primó la voluntad de escoger a un dirigente proveniente de uno de los partidos que no hubiera apoyado la destitución de Vizcarra. Finalmente triunfó una lista encabezada por Francisco Sagasti, del Partido Morado, una pequeña formación política de centro que hasta el momento no había tenido experiencia en el Gobierno.Con poco más de seis meses de Gobierno, Sagasti se centró en aplacar los ánimos, normalizar la relación con el Congreso y ocuparse de extender la campaña de vacunación contra el COVID-19.Sin embargo, no se salvó de las polémicas, ya que en febrero de 2021 informes de prensa revelaron que la entonces ministra de Salud, varios otros funcionarios de Gobierno y familiares se habían vacunado antes de lo estipulado.A pesar de eso, Sagasti logró culminar el interinato para el que había sido designado y entregar la banda presidencial a Pedro Castillo.Pedro Castillo (28 de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022)Pedro Castillo llegó al poder como una sorpresa política y como cabeza de Perú Libre, partido de izquierda que por primera vez alcanzaba el Gobierno nacional. El capital político con el que llegó al Palacio de Gobierno fue golpeado por sucesivas renuncias de ministros por diferencias internas o acusaciones de corrupción.La inestabilidad política lo llevó a tener que designar cinco gabinetes y nombrar cerca de 80 ministros en menos de un año y medio de Gobierno, cifra récord incluso en el cambiante escenario político peruano.El desenlace se precipitó entre noviembre y diciembre de 2022, cuando la salida del Gabinete de Aníbal Torres fue interpretada por el Gobierno de Castillo como una denegación de confianza que lo acercaba a la posibilidad legal de disolver el Congreso. El presidente acabó tomando esa decisión el 7 de diciembre, a pesar de que no se había efectivizado la segunda denegación, tal como exige la Constitución.Dina Boluarte (desde el 7 de diciembre de 2022)Tras la destitución de Pedro Castillo, el Congreso peruano siguió los pasos previstos por la Constitución y consagró en la Presidencia a la primera vicepresidenta, siguiente en la línea de sucesión.Boluarte expresó su intención de cumplir lo que queda de mandato para entregar el poder en 2026 al próximo presidente electo en el país. Además, pidió una "tregua política" y se mostró afín a construir un "Gobierno de unidad nacional" para dar estabilidad al sistema político. Entre sus prioridades de Gobierno, mencionó especialmente la lucha contra la corrupción.El caso de Mercedes Aráoz: un solo día como "presidenta"Si bien no puede considerarse como una presidenta constitucional de Perú, la lista de mandatarios que se pasaron de mano en mano la banda presidencial merece un capítulo para Mercedes Aráoz, una economista que había sido ministra de Producción y luego de Economía durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011).Aráoz integró la plancha presidencial de Kuczynski como segunda vicepresidenta, por lo que avanzó a primera presidenta cuando Vizcarra asumió el poder. Con profundas diferencias políticas con Vizcarra, Aráoz aceptó ser juramentada el 30 de septiembre de 2019 como supuesta "presidenta en funciones" en un intento de la oposición de desoír la disolución del Congreso decretada por Vizcarra.Sin embargo, Aráoz solo duró un día en el presunto cargo, ya que la oposición no logró el reconocimiento que pretendía para establecer un Gobierno paralelo.Aráoz finalmente renunció el 1 de octubre de 2019, un día después de haber sido "juramentada".

