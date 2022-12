https://sputniknews.lat/20221209/el-invierno-en-europa-podria-afectar-hasta-a-los-autos-electricos--1133344381.html

El invierno en Europa podría afectar hasta a los autos eléctricos

El hemisferio norte está a unos días de ingresar a la estación invernal, un periodo que genera preocupación en Europa debido a la crisis energética provocada...

Las consecuencias de la crisis energética son diversas y pueden alcanzar a las tecnologías eco friendly como los automóviles eléctricos.Promovidos desde su origen como una alternativa de movilidad que contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles, estas máquinas tienen un punto débil: las bajas temperaturas, indica un análisis realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Weimar, en Alemania. Cualquier vehículo, ya sea de combustión interna, híbrido o completamente eléctrico, consume más energía cuando las temperaturas descienden. Los expertos analizaron el consumo de electricidad del modelo Volkswagen ID.3 en diferentes épocas del año. El resultado fue contundente: en invierno el auto consumió 28% más que en verano. Con temperaturas altas, el vehículo registró un consumo de 13,3 kWh/100 km, mientras que con un clima más invernal fue de 17 kWh/100 km. El recinto académico hizo el mismo análisis con un vehículo tradicional, el cual mostró una eficiencia mucho mayor ante la reducción de las temperaturas estacionarias."Si los coches eléctricos sufren en invierno y su autonomía cae al mismo ritmo que caen las temperaturas es porque no generan calor suficiente. En un coche de combustión, el calor del propio motor ayuda a que la calefacción haga su trabajo y mantenga el habitáculo en un ambiente agradable. Esto no pasa en un coche eléctrico, cuyos motores no generan tanto calor", explica el periodista especializado Alberto de la Torre, en el portal tecnológico Xataka, a propósito del estudio publicado. En cambio, un vehículo eléctrico utiliza la energía de su batería para regular su temperatura interior, lo que reduce la autonomía de su movilidad. Los altos consumos se agravan por los altos costos que ha alcanzado la electricidad en la Unión Europea (UE), que dependía del gas ruso antes de que se iniciara el conflicto en Ucrania el 24 de febrero pasado. Sin embargo, con el objetivo de castigar a Moscú, el bloque europeo ha preferido dejar de comprar combustibles rusos y afrontar, de ese modo, una crisis energética.

