Hungría podría usar su capacidad de veto ante la UE: ¿un chantaje para mayores beneficios?

Hungría podría usar su capacidad de veto ante la UE: ¿un chantaje para mayores beneficios?

El primer ministro de Hungría, Víktor Orban, seguirá utilizando su capacidad de veto en las negociaciones con la Unión Europea (UE) para maximizar las... 09.12.2022, Sputnik Mundo

En un momento en que el bloque europeo busca cerrar acuerdos entre sus países miembros, Hungría se opone al voto mayoritario como una especie de chantaje que puede servir para obtener más apoyos de parte de Bruselas en temas como la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.Desde hace tiempo, la Administración húngara presiona a la UE para que descongele los 5.800 millones de euros (más de 6.000 millones de dólares) que le habían sido destinados para fortalecer la economía del país. Sin embargo, Bruselas bloqueó el apoyo argumentando que Hungría no cumplía con el Estado de derecho. Por ello, Víktor Orban ha utilizado una herramienta de negociación en la mesa de la alianza europea: su derecho al veto en decisiones que requieren el respaldo unánime de los 27 países que integran la Unión Europea. Por ejemplo, algo a lo que se ha opuesto el Gobierno húngaro ha sido al apoyo financiero adicional de Bruselas a Ucrania por 18.000 millones de euros (poco más de 19.000 millones de dólares). Orban ha dicho en muchas ocasiones que el conflicto en Ucrania solo ha resultado perjudicial para todo el mundo, especialmente en el rubro económico, por lo cual ha llamado a la UE a dejar de financiar las tensiones entre Moscú y Kiev. La estrategia de Budapest impacta en la política exterior de la Unión Europea en contra de Rusia como represalia por su operación militar en Ucrania. El mayor temor del bloque europeo es que Hungría vete el noveno paquete de sanciones que se prepara desde el seno europeo contra Moscú. Según The Financial Times, el país gobernado por Víktor Orban también podría obstaculizar la expansión del área Schengen de tolerancia fronteriza intereuropea en Croacia, Rumanía y Bulgaria.El medio británico estimó que Hungría apuesta a jugar su capacidad de veto como un factor de negociación porque entiende la urgencia de Ucrania de recibir nuevos respaldos en fondos tan pronto como sea posible, mientras los líderes europeos trabajan en asegurar dichos recursos económicos para el 26 de diciembre. Sin embargo, requieren el respaldo de sus poderes legislativos.Hungría también enfrenta desafíos de tiempo, pues pueden expirar los recursos que reclama del fondo de recuperación por la crisis económica que desató el coronavirus.

