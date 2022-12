https://sputniknews.lat/20221209/la-crisis-en-peru-pudo-anticiparse-estas-fueron-las-senales-de-la-debacle-1133356996.html

La crisis en Perú pudo anticiparse: estas fueron las señales de la debacle

La abrupta caída del ahora expresidente Pedro Castillo fue antecedida por varias señales, a las cuales no se les dio la debida importancia. ¿Cuáles fueron los... 09.12.2022, Sputnik Mundo

Perú vive un diciembre inolvidable, con la destitución de Pedro Castillo sin que llegara a cumplir ni un año y medio en el poder. Más allá de este problema coyuntural, los hechos demuestran que desde 2016 ningún presidente dura más de un año en el país. ¿Qué pasa en Perú y hacia adónde se dirige con esta crisis representativa tan extensa?Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 con apenas un poco más del 50% de apoyo popular. Fueron 44.000 votos más que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Las encuestas más recientes no daban más de un 30% de apoyo a Castillo. Pero el Congreso de la República apenas llegaba al 12%.Se necesitaban 87 votos de 130 en el Congreso para cesar a Castillo en sus funciones. El Poder Legislativo ya lo había intentado dos veces, pero no les dieron las cuentas. Hasta donde se sabía, tampoco reunía esa cantidad el 7 de diciembre, cuando por tercera vez se intentaría destituir a Castillo.Guido Bellido fue el primer ministro de Pedro Castillo al asumir. Pudo permanecer dos meses en el cargo, hasta que las tensiones internas y externas lo llevaron a retomar su puesto en el Congreso de la República, a nombre de Perú Libre. Con esta sigla había llegado Castillo a la Presidencia, aunque ni bien asumió rompió con la dirigencia del partido.En diálogo con Sputnik, Bellido aseguró que estuvo entre los que se abstuvieron de condenar a Castillo. En cambio, varios representantes de Perú Libre y otras agrupaciones de izquierda también votaron por sacar al ahora expresidente. Al final, 101 congresistas votaron a favor de la destitución, seis en contra y 11 se abstuvieron.Bellido contó que el pasado 7 de diciembre a las 13, hora local, cuando se iba a iniciar el tercer intento por quitar a Castillo de la presidencia, no había los dos tercios de votos necesarios, aparentemente.A pesar de que formó parte del Gobierno de Castillo, reconoció que el expresidente se equivocó. Para Bellido, al declarar la disolución del Congreso, el expresidente cometió "un intento de golpe de Estado contra el Legislativo. Y ahí el Legislativo tuvo un argumento irrefutable para declarar la vacancia".Varios medios privados acentuaron el hecho de que a Pedro Castillo le temblaban las manos mientras leía ante las cámaras sus intenciones con el Legislativo y su plan de realizar un referéndum para realizar una nueva Constitución.El mal menorAna María Vidal es abogada especializada en la defensa de derechos humanos. "El mismo desconcierto que ven hacia afuera también se trasluce acá adentro. Porque venimos de un proceso en el cual se han ido desgastando las instituciones", dijo a Sputnik.Y resaltó que si Castillo llegó a la Presidencia por un margen de 44.000 votos fue porque su contrincante era la hija del expresidente Alberto Fujimori, cuyo modo de hacer política marcó fuertemente a la sociedad peruana. A pesar de que muchos sectores apoyaron a Castillo, fue porque el mal peor era representado por Keiko Fujimori.Según Vidal, los sectores conservadores aceptaron a Castillo en la Presidencia. Igualmente, desde que asumió sufrió "el intento constante de atacarlo en un Congreso agresivo, obstruccionista, que tiene mucha cola de paja en esta historia".La abogada comentó que entre los 101 legisladores que votaron por removerlo del cargo, "muchos congresistas tienen denuncias de corrupción, uno incluso tiene denuncias por violación in fraganti en su oficina. Es de ese nivel el Congreso que tenemos".Errores de CastilloPerú ha tenido seis presidentes en los últimos seis años, marcados por situaciones polémicas y casos de corrupción. "El mayor capital político que podíamos tener del Gobierno de Castillo era cero corrupción, porque eso demandaba la población. Sin embargo, desde los primeros meses empezaron a darse las denuncias de corrupción", dijo Vidal.Hasta el cierre abrupto de su mandato, Castillo acumulaba seis denuncias por corrupción. La más cercana afectaba a la hermana de su esposa. También aparecieron otras que afectaban a ministros de Castillo, quienes ante la justicia "decían que le entregaban el dinero a Castillo. Las denuncias hablaban de cobros irregulares, de entre 100.000 soles hasta 200.000". Es decir, entre 30.000 y 60.000 dólares."No quito la gravedad al asunto, pero también quiero que se dimensione con las denuncias de corrupción de Gobiernos anteriores vinculados al caso Odebrecht, cuando eran millones de dólares", advirtió.Para Vidal, la Fiscalía de Perú aprovechó estas denuncias para afectar políticamente a Castillo. No obstante, observó que la declaración presidencial de disolución del Congreso y posterior llamado a una Asamblea Constituyente olía muy parecido a lo hecho por Fujimori en los años 90.La abogada observó que durante el año y medio de Presidencia, Castillo no realizó los cambios sociales comprometidos: "Sigue el mismo modelo económico de los últimos 20 años, no hubo ni un solo cambio".A pesar de sus concesiones, Castillo no logró caerle bien a los políticos tradicionales de Perú: "La derecha no va a tolerar que alguien cholo [mestizo], indígena, de extracto popular haya llegado al poder", afirmó Vidal.

