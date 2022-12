https://sputniknews.lat/20221209/maduro-las-elites-oligarcas-no-permiten-que-un-simple-maestro-llegue-a-la-presidencia-del-peru-1133354597.html

Maduro: "Las élites oligarcas no permiten que un simple maestro llegue a la Presidencia del Perú"

Maduro: "Las élites oligarcas no permiten que un simple maestro llegue a la Presidencia del Perú"

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió paz y justicia para Perú en el marco de su Constitución, tras la destitución del... 09.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-09T01:40+0000

2022-12-09T01:40+0000

2022-12-09T01:40+0000

américa latina

venezuela

perú

nicolás maduro

pedro castillo

política

congreso de perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1132179716_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_da586b104ec50089890ef9b0fb0ab88d.jpg

"Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país, solo hago una reflexión y espero que el pueblo peruano, en el marco de su Constitución, consiga más temprano que tarde su camino de liberación, de democracia verdadera, su camino de felicidad y de realización plena. Paz para Perú, democracia para Perú, justicia para el Perú, pedimos los bolivarianos desde Suramérica", expresó Maduro durante una alocución.Maduro indicó que Pedro Castillo sufrió persecución desde su elección como presidente en julio de 2021.El mandatario responsabilizó a la extrema derecha de ese país por no dejar gobernar a Castillo."Todas las circunstancias que hemos visto son las élites oligarcas que no permiten que un simple maestro llegue a la Presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo. Es el mensaje que envía la extrema derecha a los movimientos populares y progresistas", subrayó.El Congreso de Perú destituyó el miércoles a Castillo luego de que éste anunciara el cierre del Parlamento y declarara un "Gobierno de excepción".Castillo fue posteriormente detenido por el Ministerio Público para ser procesado por el presunto delito de rebelión.La hasta ayer vicepresidenta Dina Boluarte juramentó ante el Congreso como nueva jefa de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer ese cargo en Perú.

https://sputniknews.lat/20221208/por-que-castillo-dio-un-salto-al-vacio-1133348673.html

venezuela

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, perú, nicolás maduro, pedro castillo, política, congreso de perú