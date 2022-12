https://sputniknews.lat/20221209/occidente-debe-dejar-de-enviar-armas-si-quiere-conseguir-la-paz-en-ucrania--1133385193.html

Occidente debe "dejar de enviar armas" si quiere conseguir la paz en Ucrania

Occidente debe "dejar de enviar armas" si quiere conseguir la paz en Ucrania

La estrategia occidental de prolongar el conflicto mediante el suministro de armas no beneficia a nadie, salvo a los fabricantes de armamento, especialmente a... 09.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-09T20:06+0000

2022-12-09T20:06+0000

2022-12-09T20:06+0000

internacional

seguridad

ucrania

eeuu

otan

rusia

europa

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1124442861_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7f81f0316f12ee6b359b651b15a962c0.jpg

El apoyo a Ucrania por parte de EEUU y sus aliados europeos desde el inicio de la operaci贸n especial militar rusa super贸 los 8.000 millones de euros. Mientras los arsenales europeos disminuyen, las empresas estadounidenses aumentan la producci贸n de armas en busca de lucro sin l铆mites.Sin embargo, el suministro contante de armamento genera serias inquietudes a los pa铆ses de la OTAN, especialmente a los de Europa, cada vez m谩s desprotegidos por la creciente escasez de arsenales. Al analizar el alcance del uso de distintos tipos de armas en la zona de conflicto, los expertos se帽alaron las consecuencias m谩s graves de las pol铆ticas actuales de los pa铆ses occidentales para sus econom铆as y arsenales. Las tendencias en el suministro del armamiento son "capaz de provocar una crisis inversa en los arsenales de la OTAN", cree Valdir Bezerra, m谩ster en Relaciones Internacionales por la Universidad del Estado de Sao Paulo (Nupri-USP) y el Grupo de Estudios de los BRICS (GEBRICS) de USP.Por su parte, Isabela Gama, especialista en teor铆a de la seguridad y las relaciones internacionales y de los BRICS e investigadora postdoctoral en la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ej茅rcito, tambi茅n cree que el conflicto ha estado agotando los arsenales de varios Estados durante meses mientras se desarrollaba.No obstante, se帽ala que existe la sospecha de que Europa env铆a a Kiev no el armamento m谩s moderno. Seg煤n la analista, causa extra帽eza que la petici贸n no se haya hecho a Ruman铆a, por ejemplo, "que log铆sticamente tendr铆a mucho m谩s sentido". "La cuesti贸n es que son viejos blindados. En aquel momento, Alemania ya ten铆a problemas para realizar estos env铆os de armamento a Ucrania, tal y como hab铆a prometido", afirma la experta, al detallar que los miembros de la OTAN env铆an a Kiev armas que ya no se utilizan en los pa铆ses de la alianza.Valdir Bezerra agrega que esas pol铆ticas de los Estados europeos repercuten negativamente en su seguridad. Cada vez m谩s se prev茅 que el continente pierda su autonom铆a y se haga m谩s dependiente, especialmente de EEUU.Bezerra a帽adi贸 que "algunas personas en Occidente tienen serias dudas sobre el destino no solo de las armas, sino tambi茅n de las donaciones financieras enviadas a Ucrania durante el conflicto"."Dado que el control local es imperfecto, desgraciadamente no puede descartarse el riesgo de que tanto las armas como el capital financiero acaben en manos equivocadas".Por otro lado, Isabela Gama se帽al贸 que la pol铆tica tambi茅n benefici贸 no a los civiles ni a los participantes en la confrontaci贸n, sino a las empresas armament铆sticas que sacan provecho del conflicto. La especialista afirma que el precio de sus acciones est谩 subiendo, lo que solo significa que la continuaci贸n del conflicto entre Rusia y Ucrania es un escenario que favorece sus intereses.Bezerra comparte esta opini贸n y menciona en particular a las empresas estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin.Por 煤ltimo, ninguno de los expertos afirma que exista posibilidad alguna de conversaciones de paz en este momento. Bezerra puntualiz贸 que Rusia, por su parte, seguir谩 persiguiendo sus objetivos y no estar谩 satisfecha con una soluci贸n que no incluya el reconocimiento de los nuevos territorios, adem谩s de los objetivos declarados en febrero, incluso la desmilitarizaci贸n de Ucrania y su neutralidad frente a la OTAN. Mientras que el presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, descart贸 negociaciones con Putin.Asimismo, los suministros de armas prolongan el conflicto y solo habr谩 una oportunidad para las negociaciones de paz cuando la OTAN deje de abastecer armas a Kiev, advirti贸 Gama.

https://sputniknews.lat/20221207/la-otan-no-espera-mejora-de-relaciones-con-rusia-tras-termino-del-conflicto-en-ucrania-1133296662.html

https://sputniknews.lat/20221209/reportes-la-otan-le-quitaria-dinero-a-afganistan-para-darselo-a-ucrania-1133345379.html

https://sputniknews.lat/20221124/los-fabricantes-de-armas-no-se-dan-abasto-llaman-hasta-a-sus-jubilados-para-aumentar-la-produccion-1132852759.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ucrania, eeuu, otan, rusia, europa, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania