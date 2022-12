https://sputniknews.lat/20221209/peru-el-pbi-se-sostiene-a-pesar-de-la-crisis-politica-pero-tambien-la-pobreza-y-la-informalidad---1133394460.html

Perú: El PBI se sostiene a pesar de la crisis política, pero también la pobreza y la informalidad

Perú: El PBI se sostiene a pesar de la crisis política, pero también la pobreza y la informalidad

La nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, toma las riendas de un país con una inflación de alrededor del 8% y donde el 25,9% de los habitantes viven en la pobreza.

A pesar de la larga crisis política de Perú, el crecimiento del Producto Bruto Interno se mantiene entre 3% y 4% desde hace varios años aunque los inversionistas, especialmente del sector minero y construcción, han mostrado preocupación por cómo puede llegar a afectar en el futuro inmediato.El 25,9% de los más de 33 millones de peruanos es pobre, lo cual se agudiza en la sierra y la selva. A pesar de esta regionalización, el hambre se evidencia también en la capital, Lima."Hay un indicador que se llama 'déficit calórico', que refiere a la capacidad para cubrir las mínimas calorías que se necesitan para que una persona funcione en el día. En el caso de Lima metropolitana está cerca del 40% de la población, imagínate en el resto del país", dijo a Contante y Sonante el economista Raúl Mauro.Mauro fue asesor del Consejo de Ministros durante la primera parte del 2020, asesor en el Ministerio de Trabajo y en el Congreso. Actualmente integra el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia.Para atender la pobreza, el Gobierno instauró la entrega de bonos, pero, dice el entrevistado, eso no soluciona la problemática laboral, en un país con más del 70% de las personas trabajando en la informalidad.Este año el Ejecutivo de Pedro Castillo intentó atender la situación decretando, por ejemplo, el aumento del salario mínimo luego de que los empresarios se levantaran de la mesa de negociación."La perspectiva es que Dina (Boluarte) más bien deshaga lo que no se ha hecho validado por el sector empresarial", adelantó el entrevistado.El tema laboral es relevante en la agenda de la nueva presidenta porque el apoyo del sector empresarial puede depender de ello. "Queremos saber cómo ella va abordar esta temática como para que nosotros tengamos allanado por lo menos nuestro discurso en favor del gobierno", consideran los empresarios, señaló Mauro.El miércoles 8 fue un día agitado en Perú: a pocas horas de enfrentar un tercer pedido de destitución, el presidente Pedro Castillo disolvió el congreso. Los parlamentarios desoyeron al mandatario, votaron su vacancia y asumió quien hasta entonces era primera vicepresidenta, Dina Boluarte.Lo sucedido es un episodio más de una larga crisis política que vive el país, sumamente fragmentado y con una disputa casi permanente entre poder legislativo y ejecutivo. La evidencia más clara es que en cuatro años tuvo seis presidentes.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

