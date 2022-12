https://sputniknews.lat/20221209/peru-libre-cree-que-pedro-castillo-fue-inducido-a-hacer-un-golpe-y-hara-movilizacion-1133384069.html

Perú Libre cree que Pedro Castillo fue inducido a hacer un "golpe" y hará movilización

Perú Libre cree que Pedro Castillo fue inducido a hacer un "golpe" y hará movilización

MONTEVIDEO (Sputnik) — El partido oficialista Perú Libre (izquierda) considera que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) fue inducido por sus asesores a... 09.12.2022

"El presidente no ha hablado mucho, le ha dejado el espacio a su expremier, ese silencio un poco preocupa pero hay que ser conscientes que quiso dar un autogolpe inconstitucional (...) No entendemos por qué tomó esta decisión precipitada, no sé si inducida por sus asesores, no estaban los votos en el Congreso para vacarlo. No sé qué lo haya motivado a apresurarse. (...) entendemos que sus asesores lo han inducido de manera precipitada a tomar esta decisión que lo dejó preso", afirmó Palacios.Indicó que el partido va a estar en "constante movilización" en las calles para exigir el debido proceso para el expresidente, impulsar una nueva Constitución y que se realicen elecciones.Consideró que el expresidente fue "mal asesorado" y que las personas que lo indujeron deberían enfrentarse también a un proceso judicial.La congresista agregó que el expresidente cerró el Congreso sin tener de su lado a las Fuerzas Armadas y sus ministros comenzaron a renunciar.El expresidente anunció en un mensaje televisado que ordenaba la disolución del Congreso argumentando que "el Legislativo ha realizado más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial" y el establecimiento de un "Gobierno de excepción", pero los congresistas celebraron una sesión prevista en la misma fecha y por una clara mayoría votaron a favor de poner fin al manato de Castillo.Castillo fue detenido antes de llegar a la embajada de México para recibir asilo; el Poder Judicial peruano dictó el 8 de diciembre su detención preliminar por siete días por el delito de rebelión al intentar disolver el Congreso.La Asamblea Nacional de Perú Libre expresó el 8 de diciembre solidaridad con Castillo, denunciando que fue una "detención arbitraria e ilegal" y exigió su "libertad inmediata", anunció en Twitter el líder fundador del partido, Vladímir Cerrón.Además, el partido decidió no integrar el gabinete ministerial ni asistir a la invitación de la presidenta Dina Boluarte "por considerar que la extrema derecha ha consumado un golpe de Estado en el país", agregó.

